Noa salud Jujuy y Mendoza

Gabriela, ¿cómo fueron los inicios de la empresa?

NOA, surgió con la idea de crear un trabajo interdisciplinario y en equipo, ya que siempre había trabajado sola, y poco a poco fui contratando otros profesionales y descubrí lo importante y enriquecedor de complementarse con otros profesionales que buscan el mismo objetivo personal y laboral.

¿Cuáles son los servicios que brindan a sus pacientes?

En Jujuy, es Odontología Estética, donde ofrecemos a nuestros pacientes implantes, protesis, ortodoncia, endodoncia, cirugía dental, Armonizacion Facial. A su vez, también tenemos estética corporal y facial.

En Mendoza, es Odontología Estética, Estética Corporal y Facial. Además tenemos profesionales de salud integral (Psicología, Nutrición, Ginecología y Obstetricia, Urología, Kinesiología, entre otros).

¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

Estamos en dos provincias actualmente, nuestro objetivo es seguir creciendo en Argentina y en países limítrofes.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

La búsqueda constante del perfeccionamiento y la empatía con los pacientes, sabiendo resolver y ofrecer ayuda ante sus problemas y la excelencia en tratamientos.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

¡Animarme! Al principio me costó por tener miedos, quizá infundados por ser mujer, y creer que no podría: Aprendí a confiar en mi intuición y creer en nuestra misión, visión y creencias “Que la salud es y será siempre una prioridad que no se negocia”.

Datos de contacto:

Noa salud Jujuy:

Necochea 566 centro, San salvador de Jujuy

Instagram: noa.jujuy

Noa salud Mendoza:

Mariano moreno 240, San Martin-Mendoza

Instagram: noa.salud.mendoza