CREDITO CARAS

¿Quién es Nohelia Ablan?

Soy una madre soltera que decidió tomar los escombros de una ruptura dolorosa para enfrentarse a la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos.

¿Cómo te inicias en la micropigmentación?

En medio de la necesidad de reencontrarme con esa mujer que podía tener sueños y metas individuales, inicié una búsqueda de aquello en lo que podía ser buena, me encuentro con la posibilidad de iniciar en la estética facial, Lisbeth Duran fue mi mentora, me entrenó y me dio trabajo, ella siempre me hablaba de Sol Volcán, una venezolana especialista en micropigmentación, que se había formado acá en Argentina, teniendo en cuenta a Sol como referente, comienzo a tomar los cursos que para ese momento podía costear y que sinceramente no fueron los mejores, en esos momentos capacitarme con Sol Volcán para mí era inalcanzable.

¿Cómo lograste tu desarrollo y experiencia?

Realicé muchas especializaciones en la estética facial y conocí a muchas colegas con centros estéticos en el país. Ellas no tenían el servicio de micropigmentación y deciden programar jornadas para mí. Así que estuve 3 años viajando a distintos estados de Venezuela, haciendo muchas cejas (risas), en un día podía hacer hasta 20 micropigmentaciones, eso me dejo la experiencia en las pieles, características y reacciones y es parte de lo que comparto en mis capacitaciones… En estos momentos, solo hago 5 servicios al día, se requiere tiempo y dedicación para obtener un mejor resultado.

¿Cómo llegas a la formación de nuevos profesionales?

Con la micropigmentación, descubrí la posibilidad de desarrollar un oficio que disfrutaba hacer y en el que era bastante hábil, pero que además podía lucrar y vivir de ello (¡mis seguidores fueron espectadores de ese desarrollo!). A partir de ese momento y con el tiempo, la experiencia y por demanda de nuestros clientes cobra vida la academia, en medio de un país que atravesaba una crisis económica y que bajo la necesidad de emigrar ameritaban aprender un oficio que pudiesen desarrollar en cualquier lugar del mundo.

¿Por qué consideras que tus estudiantes te eligen?

Creo que esta respuesta la tienen directamente mis estudiantes, siempre he aconsejado cuales deberían ser las características del Máster que vamos a elegir para iniciarnos en nuestra carrera, particularmente selecciono un Máster basándome en los resultados de sus trabajos, pero primordialmente en los resultados de sus estudiantes y los testimonios de sus experiencias, ubicar una mentoría con alguien con quien puedas contar aun después de finalizar tu entrenamiento, esto desde mi lugar. Sin embargo, en testimonios de algunos estudiantes he notado que muchos se sienten identificados con mis procesos, y saben que mi experiencia pudo influir en ellos, no solo con herramientas y técnicas basadas en la micropigmentación sino además en seguridad y desarrollo personal.

Para más info.:

IG: @noheliaablan

WhatsApp de consultas-turnos: +54 9 11 2470-6467