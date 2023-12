Nuevos avances en las cirugías refractivas para no depender de anteojos

CREDITO CARAS

La cirugía refractiva, una rama destacada de la oftalmología, ha experimentado notables avances en la búsqueda constante de mejorar la visión para aquellos afectados por vicios refractivos como miopía, presbicia, hipermetropía y astigmatismo. A lo largo de los años, diversas tecnologías han revolucionado el panorama, desde el uso de láseres en la década de los 90 hasta la última generación de lentes intraoculares de rango extendido que permiten una visión continua desde lejos hasta distancia intermedia.

¿Qué es la cirugía refractiva?

Los vicios refractivos como la miopía, la presbicia, la hipermetropía y el astigmatismo, fueron tradicionalmente corregidos mediante los anteojos y las lentes de contacto. Si bien permiten que las personas con esas enfermedades oculares mejoren su calidad de vida, no permiten liberarlos completamente de las incomodidades que provocan en la vida cotidiana, y menos aún en aquellos pacientes que llevan una vida activa en el aire libre o en la práctica de deportes.

Una rama de la Oftalmologia, la cirugía refractiva, viene mostrando continuos avances en pos de lograr la mejor visión posible para las personas.

En la década del 90, la aparición del láser como método de tratar la dependencia a los anteojos fue una revolución que permitió que millones de pacientes en el mundo pudieran llevar una vida libre de los anteojos.

Una década después aparecieron las lentes intraoculares multifocales, cuya versión más moderna son las lentes trifocales, que requieren disolver el cristalino. Estas lentes enfocan bien en todas las distancias, permitiendo que las personas mayores de 60 años con catarata o defectos refractivos importantes pudieran olvidarse definitivamente de los anteojos. A pesar de este logro, estas lentes no son implantables en todos los pacientes, debido a que reducen un poco la calidad de la imagen y pueden provocar halos alrededor de las luces.

Es por eso que en pacientes que realizan ciertas actividades como manejar de noche estas lentes no son la mejor opción. Tampoco se pueden implantar cuando los pacientes tienen ciertos problemas oculares como sequedad ocular importante o problemas en la retina.

¿Cuáles son los últimos avances en la cirugía para dejar de depender de anteojos?

En los últimos años, surgieron las lentes intraoculares de rango extendido, que dan una visión continua, desde lejos hasta distancia intermedia. Con estas lentes, las personas además de ver bien de lejos se independizan de los anteojos para el resto de las actividades cotidianas como las pantallas del celular y la computadora o el tablero del auto, sin los trastornos que presentan las lentes trifocales. Estas lentes producen imágenes de excelente calidad, siendo implantables sin las restricciones que presentan las trifocales.

También desde los 2000 se implantan lentes sin disolver el cristalino, las llamadas “lentes intraoculares fáquicas”. Estas se utilizan en aquellos pacientes jóvenes con miopía y astigmatismo elevados que no pueden ser operados con láser y donde disolver el cristalino no es necesario o conveniente. Podríamos asegurar que es el método que mayor calidad visual da a los pacientes que no presentan catarata, por lo que es la mejor herramienta para aquellos que hacen actividades deportivas al aire libre. Recientemente, existe una versión que permite enfocar también de cerca, por lo que son ideales en pacientes miopes hasta los 60 años aproximadamente.

La clave para el éxito de la cirugía refractiva

Si bien todas estas cirugías se realizan en pocos minutos, sin internación y con anestesia en gotas, lo cual hace que no presenten ningún peligro, la clave para su éxito no sólo está en el talento técnico del oftalmólogo cirujano. Gran parte de la elevada satisfacción de los pacientes que se realizan esta operación está basada en la profunda evaluación de las necesidades y de la personalidad del paciente, con las que el oftalmólogo identifica la mejor tecnología para cada uno de ellos. Es imprescindible realizar minuciosas mediciones con aparatología de avanzada para calcular los poderes de las lentes a implantar o el láser a realizar. En definitiva, la cirugía refractiva para no depender de anteojos es una combinación de talento quirúrgico, tecnología avanzada y atención personalizada.

