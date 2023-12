Nutri Team BG: “Seis Claves para mejorar tu energía diaria”

CREDITO CARAS

Hoy voy a detallarles las claves para mejorar el rendimiento diario. En principio; si buscamos aumentar nuestra energía, debemos saber dos cosas importantes:

1) Si tenemos algún déficit de vitaminas o minerales.

2) Si tenemos alguna enfermedad que desconocemos.

Por esto recomiendo realizarse estudios como análisis de sangre completos, que contemplen estado de vitaminas, minerales, proteínas inflamatorias y parámetros de alergias.

Es fundamental saber que…

Para sentirnos bien física y emocionalmente son varios pilares los que debemos tener en cuenta, no sólo la alimentación es CLAVE.

Si solo estamos enfocados en nuestro trabajo, pareja, familia, etc.; nuestra energía se consume toda ahí, y esto puede resultar agotador y desgastante. Debemos equilibrar donde ponemos nuestra energía, y nunca puede estar en un solo aspecto de nuestra vida.

Clave 1: Buen Sueño

Si no dormís bien de corrido, mínimo de 6 a 8 horas, el organismo no hace los correctos procesos de desintoxicación, descanso y regeneración celular. Llevando al agotamiento tanto físico como emocional. Las horas de sueño son irremplazables, no hay café, mate o

comida que te levante. La fórmula es, sueño + cansancio = dormir.

Herramientas:

● Rutina del sueño Baño de agua caliente entre las 19 y las 21 hs.

● Consumir Magnesio 3 a 5 veces por semana a las 19 hs.

● Aromaterapia: Aceites de lavanda.

● Meditación guiada para dormir.

● Cenar entre 1- 2 horas antes de dormir con semillas de amapola.

●Consumir un Té Digestivo antes de dormir.

Clave 2: Ejercicio Físico

Cuando dedicas todo tu tiempo a trabajar sentado, en la computadora, etc; generas un desgaste mental cuando llega la noche, decir:" no doy más del sueño,". Pero no dormirte, porque no hubo un desgaste físico durante el día. Por esto, para el buen sueño también es importante el ejercicio. Cuando ejercitamos renovamos nuestra energía, y liberamos hormonas que nos hacen mantenernos activos.

Herramientas:

Comenzar por levantarse 30 minutos antes, lavarse los dientes, tomar agua con limón (si sentís la necesidad) y empezar a ejercitarse. Con 20 minutos de transpiración, ya se libera BDNF (factor neurotrófico cerebral) que aumenta las conexiones neuronales y repara las

células cerebrales dañadas.

Clave 3: Gestión del Estrés

El estrés es el estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal; suele provocar diversos trastornos físicos y mentales.

Es algo tenemos que aprender a saber llevar, debido a que convivimos con él en lo cotidiano, principalmente los TIEMPOS, sentir que nunca nos alcanza el tiempo, eso nos estresa aún más. Y por ende mucha energía se nos va ahí. Si no quieres que tu energía

drene, te aconsejo estas técnicas.

Herramientas:

● Meditación de 5 minutos

● Tapping

● Grounding

● Técnicas de respiración

Clave 4: Alimentación Funcional

Nuestros órganos son los que nos permiten funcionar, andar y vivir con salud. Los mismos están formados entre otras cosas por células, necesarias para dar energía a los mismos. Y la energía para la célula no es ni más, ni menos que los Nutrientes, que provienen de

los alimentos. Si no tenemos nutrientes no vamos a tener energía, y si no absorbemos los nutrientes tampoco. Por esto, es fundamental la buena absorción a través del intestino.

Consumir Alimentos Funcionales es Clave. Y revisar no tener problemas digestivos.

Herramientas: Consumir de forma diaria estos alimentos funcionales: Frutos rojos, jengibre, frutos secos, chía, pescado, té verde, entre otros.

Clave 5: Superfoods y Suplementos

Debido a que muchas veces no hacemos las comidas diarias principales completas, junto con los niveles de estrés altos y la baja calidad de los alimentos que nos llegan hoy en día a la mesa. Todo esto genera que podamos tener déficit de ciertos nutrientes, que son los que

nos ayudan a mantenernos activos y enfocados durante todo el día. Por esto los superfoods son Claves: son alimentos que en pequeñas cantidades aportan gran cantidad de nutrientes. Es importante que los consumas a diario.

Te menciono los específicos para mantener la energía:



● Maca: energizante natural. 1 cdita por día.

● Espirulina: desintoxicante y alto en hierro.1 cdita. por día.

● Chía: 1 cda por día

● Albumina en polvo: 1 cda por día

● Polen de abeja. Contiene todos los nutrientes.1 cdita por día.

● Te verde Matcha (para reemplazar el café)

Clave 6: Suplementos

Omega 3: Es clave para el buen funcionamiento del cerebro, es una grasa anti inflamatoria ayuda a mejorar la inflamación evitando dolores de cabeza crónicos, mejora los estados de fatiga y depresión. Contribuye en las mielinas del cerebro y los neurotransmisores.

Magnesio: Mineral relajante. Relaja las contracciones cerebrales, mejorando los niveles de ansiedad y estrés. También mejora los dolores de cabeza y la inflamación intestinal.

Espero que te haya servido esta información y comiences a ponerla en práctica. Vas a ver grandes resultados en tu estado de ánimo diario, te vas a sentir con más vitalidad y energía.

Si te interesa sanar tu salud digestiva, aumentar tu energía y mejorar tu calidad de vida.

Te espero, Belu Guerin.