Pato Reichler, la Artista Visual con estilo propio

Pato, ¿qué buscas transmitir en tus obras artísticas?

Soy Ingeniera y Artista Visual y me dedico a pintar mi propia interpretación de los cuentos clásicos como Caperucita Roja, Alicia, El gato con Botas, Pinocho y Los Amantes Mariposa, entre otros.

Mi objetivo es llegar a través de ellos a la parte mas infantil que todos tenemos dentro, pero al mismo tiempo busco movilizar al espectador con el lado psicológico de mis obras. Me considero una persona muy perseverante, con ideas claras y buena comunicadora. En esa línea es que quiero y trato de que mis trabajos transmitan emociones y den un mensaje al espectador.

Como artista tuve que superar la barrera del “que dirán”, antes me preocupaba lo que el público podía pensar al ver mis obras, sobre todo porque tocaba temas sensibles. En la actualidad, logré superar esto en parte gracias a mi trabajo y a los personajes de las historias que pinto; muestro realidades y situaciones muy actuales y he observado que las personas se sienten identificadas con mi trabajo en algún momento. He tenido muy buena acogida por parte de los diferentes públicos y eso me anima a seguir creando.

¿Por qué decidiste llevar a cabo este tipo de temática?

En mi vida hubo ciertos detonantes que me llevaron a desarrollar los temas que represento en mis obras.

Siempre supe lo que quería pintar, me apasionan las historias clásicas, pero quería darles un giro. Intento mostrar la parte psicológica que tienen todas estas historias y demostrar que, por muy antiguas que estas fueran, siguen siendo muy actuales. En mi opinión esa es la razón por la que las personas se sienten atraídas por mi trabajo, porque de una u otra forma se identifican con él.

También me gusta expresar lo importante que es el respeto por los demás y la importancia de poder decirle a alguien: “Hasta aquí, este es límite”, o que “siempre se puede salir del bosque por más oscuro y enmarañado que este sea”. Además, trato de crear conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y nuestro planeta.

¿Qué desafíos tienes por delante?

De cara al futuro me gustaría que mis obras fueran conocidas a nivel internacional, y en eso estoy trabajando.

¿Quién fue tu gran inspiración en el mundo del arte?

Goya me ha sido de gran inspiración, sus personajes oscuros y mitológicos que aparecen en muchas de sus pinturas como "El aquelarre" o "El Coloso" y que plantean una "estética de lo sublime terrible", han sido un gran disparador para mis creaciones.

Datos de contacto:

Instagram: @patoreichler

Web: patoreichler.com.ar

Mail: [email protected]

Premios Internacionales:

- International Prize Caravaggio, 2022, Milán, Italia.

- International Prize París 2022 by Effetto Arte.

- International Prize Leonardo Da Vinci, 2023, Milán, Italia.

- International Artistic Career Award, Sanremo, Italia, 2023.

- Leaders, Protagonists of Art, en Washington, Estados Unidos, 2023.