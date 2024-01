Patricia Demeter: Creación sin limites

CREDITO CARAS

Patricia, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del arte y qué técnicas llevas a cabo en tus obras?

Autodidacta, incursioné en diversas actividades artísticas a través de los años, comenzando desde niña con el tejido, el crochet, pintura sobre tela, goma eva, dibujo y pintura, llegando al mundo del Mosaico casi por casualidad y curiosidad, tenía interés en saber sobre el tema y llegó a mi vida sin planearlo. Soy óptico- contactólogo, y cuando el arte terminó de instalarse en mi camino, sólo me he dedicado a ello.

Descubrí diferentes métodos de trabajo junto con artistas del mosaico, nacionales e internacionales, así conocí también gestores, que fueron abriéndome las puertas para poder mostrar mis obras, lo que me introdujo más aún en este maravilloso mundo. El Mosaico me atrapó casi sin darme cuenta, y a través de él puedo expresarme libremente, generalmente de modo abstracto, me inspiran algunos materiales u objetos, la naturaleza, otras veces un color, un sonido, me lleva a buscar cómo interpretarlo.

Utilizo materiales no convencionales, de la técnica, que han sido descartados, fusionándolos y dándoles una segunda oportunidad obteniendo texturas, que inviten, a quien observa la obra, a tocar y sentirla. Al leer algún texto sobre arte u otro tema, alguna palabra o imagen despierta mis ganas de representarlo, contando una historia con el Mosaico y tratando de reflejar el alma en la obra.

El Mosaico es una técnica muy antigua, que en esta etapa contemporánea nos permite crear sin límites, artísticamente, conectándonos con nuestros sentidos y con nuestro mundo interno, logrando reflejarlo y mostrarlo al exterior, permitiendo que al concentrarnos apasionadamente para plasmar nuestras ideas.

¿En qué espacios expones tu arte?

Dicto talleres de Mosaico y Micromosaico en joyería en espacios de Córdoba y en los que me inviten, y hace varios en un espacio solo para adultos mayores.

Participé activamente en muestras nacionales e internacionales, hace casi 10 años, ya que fueron abriendo el camino hacia varios lugares del país desde Córdoba hacia el Chaco, Rio Cuarto, Esquel, Buenos Aires y Uruguay.

Soy miembro de APAC Artistas Plásticos Asociados de Córdoba, de ArtFactory, galería de Córdoba, varios Espacios de Arte en Capital. He participado en las ediciones de 100 años del Barolo y en La noche de los Museos, gracias a Modo Arte y Vanessa Oaneshian, y la 8va edición del Encuentro De Artistas Mosaicistas, que reúne a numerosos artistas del Mosaico Artístico.

