Pauline Morais

Pauline, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento y con qué finalidad lo llevaste a cabo?

Mi marca es mi historia, mis experiencias, el camino qué recorrí y lo que he decidido crear a partir de todo esto.



“Soy Pauli” apuesta a que cada uno pueda reconocerse desde su Ser y encontrar los recursos necesarios para alcanzar la coherencia; entre lo que es, piensa, siente y consecuentemente hace para construir lo que desea experimentar en su vida.



Siempre digo que solo tiene sentido lo que hacemos, cuando está en conexión con quienes somos.



Mi imagen refleja lo que soy, y se ve delgada y liviana porque así es como estoy. Despojada de cargas y pesos innecesarios.

Uno no es ni tiene nada que aún no esté listo para recibir, para vivir, para ser.



¿Qué valor diferencial ofreces al público?

Acompaño y ayudo a mis clientes a que liberen todo su potencial y puedan encontrarse con el cuerpo que mejor les represente a ellos. Para que logren reflejar su belleza interior en el espejo. Para que sean lo mejor que puedan ser.



“Soy Pauli” ayuda a construir felicidad, que en definitiva es lo que todos deseamos.



¿Cómo proyectas a tu marca en los próximos años?

Ya vislumbro a miles de mujeres transformadas y felices con lo que han podido construir. Con lo que son.

Y esto lo sabemos todos: Las personas felices son más seguras de sí mismas, aman más y mejor; y son exitosas en lo que emprenden.



¿Cuáles son tus objetivos inmediatos?

Quisiera un cartel luminoso bien grande por las principales calles de todas las ciudades y pueblos de Argentina que diga: ¡Ayunar puede transformar tu salud y tu vida!



