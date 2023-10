Perfiles psicológicos peligrosos: ¿Qué hacer si no puedo evitar el contacto cero?

CREDITO CARAS

Considera que dentro del espectro del narcisismo, la sociopatía es el perfil más peligroso y que suele pasar desapercibido hasta que se vive un infierno incomprensible y tenebroso. Un sociópata es una persona que no necesita insertarse en la sociedad, por lo que no desarrolla empatía, ni lazos. Cuando se "enamoran" su frase inconsciente es "no puedo vivir ni con vos ni sin vos". En caso de detectar rasgos de sociopatía, recomienda tener en cuenta lo siguiente:

Estar en guardia

Al ser personas inteligentes, es difícil pensar en una patología mental. Cuando la locura toma la forma de una sociopatía el problema es comenzar a interpretar sus actos como si se tratara de alguien con salud mental y malévola. En este momento, se pierde el juicio “nuestro” junto con el suyo. La inteligencia hará que dudemos de nuestras propias creencias, actitudes, respuestas. La psicología vulgar lo llamó “gaslight”.

Alejarse

Debe mantenerse la distancia lo mayormente posible. Las explicaciones generan más material para que con su inteligencia, aten cabos y se pierdan aún más en su obsesión. Ante una situación difícil, debés mantener la calma, evitar las emociones y las discusiones.

No lo excuses

No hay excusa para su comportamiento. Si la situación se torna complicada, la mejor herramienta es bajar sus ansiedades, es decir, mostrarse comprensivo con sus motivaciones dejando en claro que no por eso te parece el modo universal de reaccionar. Se marca la disconformidad pero sin consecuencias. Es totalmente contraproducente ofenderse, ya que sólo genera que quiera recompensar, reparar, o que busque venganza. Cuanto más pongamos al sociópata en situación de reconocer el daño realizado, más rompemos su Yo, y más frenéticamente intentará reparar, sin aceptar, obviamente, una negativa ante su “buena intención”.

En síntesis:

El sociópata es mucho más que una persona con problemas de personalidad, su problema principal es interno, tiene raíces más profundas.

En la gran mayoría de los casos han crecido y han sido educados en un ambiente de mucha contradicción y falta de afectos apropiados.

Aunque no siente culpa por herir o lastimar a un extraño, sí puede sentir remordimientos y culpa por una persona con la que logró compartir algún tipo de vínculo o con los animales.

Algunos de sus comportamientos antisociales pueden disminuir con tratamiento.

Su conducta está menos organizada; ante los demás pueden mostrar nerviosismo y ataques de ira.

Tiende a ser más errático e impulsivo que los psicópatas.

Si se involucra en conductas delictivas, puede no hacerlo de modo planificado.

Psicóloga MN. 57.457

Abogada Tº92 Fº959

Presidente y Fundadora de Asociación Psicoasistencial Eutimia

https://www.instagram.com/piamartina.ok/

[email protected]