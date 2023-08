¿Por qué elegir Quill?

CREDITO CARAS

Para quienes no nos conocen, Quill es una marca de indumentaria básica de alta calidad.

Nacida en Buenos Aires para todo el mundo.

Hoy les queremos contar un poco sobre la materia prima.

“¿Tanta importancia a una remera lisa?”

“En internet lo consigo más barato”

“A mí la ropa no me importa… me pongo lo que tenga”

Diferentes casos, mismo error. Hay gente que no comprende realmente la complejidad de fabricar ropa de alta calidad. Y lejos de culparlos, queremos contarles de que se trata.

Cuando uno elige la prenda más barata, está pagando el precio más caro del mercado. Ya que su durabilidad es muy baja.

En el 99% de los casos, esa remera es de Jersey cardado.

¿A qué se refiere? - pensara más de uno.

Les cuento, el Jersey es un tipo de tejido muy popular en remeria.

Pero como todo, hay distintas calidades dentro del mismo y una de las principales diferencias es si es cardado o peinado.

Cuando el Jersey es cardado, quiere decir que las fibras de hilo que componen el tejido, son fibras cortas y anudadas entre sí. Con lo cual, con el pasar del tiempo y repetidos lavados, estos nuditos microscópicos se empiezan a desatar, cortar, etc. Y en ese momento aparecen las famosas “pelotitas” en la ropa, correctamente llamadas pilling.

Ahora bien, si el jersey es peinado, como en nuestro caso, quiere decir que tiene otro proceso, en el que se “peina” la tela, para sacar los tramos de hilo cortos y poco resistentes, para dejar así los hilos lo más largos y enteros posibles, lo cual ofrece mayor resistencia y suavidad al tacto.

Aunque parezca un detalle, esta simple diferencia puede hacer que el precio de una tela duplique a la otra, pero a la vez, puede significar que una prende dure el doble (o más) que la otra.

Por otro lado, si vamos a los boxers, tenemos que tener también en cuenta que la tela tiene que ser elástica para mayor comodidad, por ende necesitamos que tenga elastano/Spandex, que como bien dice su nombre, son fibras expandibles intercaladas en del tejido. Esto permite que la tela tenga rebote, y si es de buena calidad, puede estirarse y volver a su forma sin ningún problema. Pero a la vez, es importante que no tenga demasiado spandex, porque al ser hilos sintéticos, son mucho más calurosos que las fibras de algodón.

Lo mismo ocurre en el elástico de los boxers, necesitamos que sea flexible y resistente, pero no caluroso, o incluso duro al tacto. Por eso elegimos uno que contiene algodón para brindarle suavidad y frescura.

Estas son solo algunas diferencias que tenemos en cuenta a la hora de elegir nuestra materia prima. Y se las queríamos contar para mostrar el gran trabajo que hay detrás de nuestras prendas “básicas”.

Así y todo, con materia prima Premium, en Quill logramos un precio competitivo, lo cual nos convierte en uno de los líderes en relación Precio-Calidad.