Radicante el arte a nuestro alcance

CREDITO CARAS

Adriana Jurczuk, ¿cómo nació Radicante?

Nace de la búsqueda del vínculo entre mi pasión por las artes plásticas y la experiencia en el rubro textil en el que trabajé durante más de 30 años.

De allí la idea de estampar mis obras sobre telas para luego confeccionar con ellas pañuelos, manteles, almohadones y otros textiles, cuidando el detalle del proceso para que cada producto sea único.

Los objetos con los que convivimos hacen del espacio cotidiano un refugio de emociones, sueños y placer.

Enriquecer nuestra vida con más tonos y contrastes es posible. El arte puede cambiar lo ordinario por algo especial.

¿Por qué el nombre Radicante?

Es una característica de algunas especies de plantas que enraízan a medida que avanzan. Mi recorrido artístico y personal me identifican con esto, ya que fui echando raíces en diferentes disciplinas, trabajos y lugares, llevando conmigo fragmentos de identidad, redefiniéndome, ya no con una raíz única, sino a través de arraigamientos sucesivos.

El resultado de ello fue una estética radicante, como la define Nicolás Bourriaud, escritor, crítico de arte y curador francés: “No fijar la imagen, sino insertarla siempre en una cadena”.

De allí lo ecléctico, el abandono de las exclusividades disciplinarias que van de la mano con mi curiosidad permanente por lo nuevo.

¿Seguís pintando y generando nuevas obras?

Sí, pintar y dibujar es algo que no dejo de hacer, me centra, me hace bien y me inspira.

Es maravilloso descubrirme entrando al taller cuando tengo un rato libre. Trabajar con lo que me apasiona tiene eso, uno pinta hasta cuando no ejecuta la acción y la vida pasa a ser un cuadro, un color, una composición.

¿Cómo es el proceso de este oficio?

Generalmente dibujo sobre papel o pinto sobre tela y luego digitalizo la obra con las especificaciones que requiere la estampadora y el artículo que vamos a confeccionar.

Amo los detalles y los cuido en cada paso.

Mi objetivo es robarle una sonrisa al comprador cuando reciba el artículo en su casa, sorprenderlo, darle más de lo que vio en pantalla. Y puedo decirte con orgullo que lo estamos logrando. No dejo de conmoverme ante tanta amabilidad y empatía de los clientes que nos escriben para agradecer y apoyar el emprendimiento. Radicante siempre les llega como una caricia.

¿Cómo comercializas tus obras?

En la tienda virtual junto a los textiles. Aunque no sea lo habitual, tengo la obra publicada y a la venta y se va renovando a medida que voy produciendo o vendiendo.

Considero que es una manera de acercarme al público, de poner al alcance de un click la compra de un artículo que muchas veces se asoció casi exclusivamente al circuito de las galerías y exposiciones.

¿Cuáles son tus objetivos de cara al futuro?

El inmediato es una muestra que se está gestando, esta vez no sólo con mi pintura, si no también con arte textil, creando ese puente que invite al visitante a conocer esos dos mundos, ahora integrados

A mediano plazo, que Radicante pueda vender en el exterior mostrando al mundo productos de calidad, diseñados y producidos en Argentina.

Por último, el desafío permanente de seguir creciendo, creando, echando raíces a cada paso, haciendo mío cada momento y llevando siempre una vida Radicante.

Datos de contacto:

Web: www.radicante.ar

Mail: [email protected]

Facebook e Instagram: @radicante.ar