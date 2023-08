Recuerdos de la dulce espera

CREDITO CARAS

Momento único que pasa fugazmente en el cuerpo de una mujer. Realmente es algo mágico tener una vida dentro por eso retratarlo en fotografías no es algo menor. Congelar ese momento en el tiempo y que con el pasar de los años se pueda compartir con los hijos, cuando están más grandes, es fantástico.

Estás sesiones se realizan generalmente dentro de la semana 28 a 32 de gestación.

Junto con la mamá, se convienen los vestuarios a utilizar de manera tal de respetar el estilo personal de cada una.

En estas sesiones pueden participar los papás y hermanos mayores.

Es fantástico vivir esta experiencia en familia y poder guardar ese momento para siempre.

Dejo algunos de mis trabajos y los invito a vivir esta experiencia en mi espacio. No hace falta ser modelo profesional y si te da vergüenza, yo me encargo de que no se note en los clicks.

¡Sorpresa en la próxima nota!

Mis trabajos en:

Instagram: @gabymedinaph

Web: www.gabymedinaph.com.ar

Mail: [email protected]