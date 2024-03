“Saná tu herida y dependencia emocional”

CREDITO CARAS

Es inevitable pasar por situaciones difíciles en la vida, que nos llevan a sentir dolor, tristeza y confusión, que con el pasar del tiempo se van acumulando hasta convertirse en una enorme carga de heridas emocionales. Cuando esas emociones se gestionan de manera incorrecta, la situación se agrava y quien las padece puede estallar en cualquier momento. Dichas heridas, han sido producidas, previo a nuestra concepción, durante nuestra gestación, en la temprana infancia, y depende el país, la idiosincrasia del mismo, también se extienden hasta la adolescencia y hasta la juventud tardía. Las mismas generan un gran impacto sobre el inconsciente y las emociones, expresadas o no del niño/a, joven, adulto.

Sanar las heridas con las Constelaciones Familiares Cuánticas, es una poderosa herramienta terapéutica que permite identificar y resolver las tensiones y conflictos subyacentes en las relaciones familiares, brindando la oportunidad de sanar heridas emocionales y promover la reconciliación dentro del sistema familiar.

¿De qué manera se manifiestan estas heridas en nuestra vida?

Podemos observar estas heridas en distintos ámbitos de nuestra vida. Quizás las visualicemos en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, en emociones que son difíciles de expresar, cómo también así en pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos. Todos poseemos estas heridas, pero depende del trabajo interno de evolución personal, se pueden llevar de una forma simple como también en un extremo, sintiéndolas como sumamente dolorosas.

Si bien cada persona posee tendencias o patrones particulares según lo que ha experimentado, Algunas de las heridas emocionales más frecuentes son: rechazo, abandono, humillación o vergüenza, traición, injusticias, entre otras.

Algunas de estas heridas van a desarrollar diferentes patrones de conducta durante años en nosotros, hasta que terapéuticamente, puedan ser pasadas al consciente, y a través de ciertas técnicas de sanación, nos propongan vivirlas de una forma más liviana.

¿Cuál es el proceso de las Constelaciones Familiares Cuánticas para sanar estas heridas?

En las Constelaciones Familiares Cuánticas, se llevan a cabo de dos formas: en un entorno grupal o en sesiones individuales.

Durante una sesión, se representan a los miembros del sistema familiar, incluyendo, padres, hermanos u otros parientes, dependiendo el tema a sanar y a liberarse. Estas representaciones se hacen a través de movimientos corporales que incluyen la comunión de alma, espíritu y campos morfogenéticos.

A medida que la constelación se desarrolla, se revelan dinámicas ocultas y lealtades familiares que pueden ser el origen de las heridas emocionales. Ayudo al paciente a explorar y a comprender estas dinámicas, brindándole una nueva perspectiva, como así también, una nueva oportunidad de sanación. Tanto si la las sesiones son es grupales e individuales, los participantes o el mismo consultante, pueden experimentar emociones profundas durante la constelación, lo que les permite liberar dolores, traumas, almacenados en su interior.

¿Por qué es tan beneficiosa esta terapia?

Sanar las heridas a través de las constelaciones familiares cuánticas es muy poderoso ya que no sólo se enfoca en el individuo, sino en la totalidad del sistema familiar. A menudo, las heridas emocionales están arraigadas en experiencias vividas por ciertos miembros de nuestra familia. A través de las constelaciones, se pueden abordar las lealtades invisibles y las dinámicas sistémicas que perpetúan el sufrimiento o el malestar de generación en generación.

Se pueden sanar temas vinculados con, malestares personales, temas de pareja, vínculos con otras personas, temas laborales, económicos y de prosperidad financiera, abundancia, salud físicas o psíquicas, éxitos ante la vida, entre otros.

Las constelaciones familiares ofrecen una gran oportunidad para sanar las heridas acudiendo a la reconciliación de las polaridades. Al traer a la luz los patrones disfuncionales y las dinámicas destructivas, se brinda a los consultantes, la oportunidad de encontrar una nueva forma de relacionarse, en primer lugar, consigo mismo, y luego con el resto de las personas y de las situaciones. Es como cambiar la graduación de los anteojos con los que ves la vida.

Recuerda que sólo sanamos cuando sentimos, cuando pasamos esas emociones y sensaciones por el cuerpo, y lo que resistimos, persiste. Y cuando finalmente nos damos la oportunidad de conectar con el dolor, mirarlo, dejar de excluirlo, validarlo y procesarlo es cuando las cosas realmente cambian. Si yo cambio, todo mi alrededor termina cambiando.

Me encuentro a tu disposición para ayudarte en este proceso, para guiarte en este camino de transformación y sanación, brindándote herramientas para equilibrar tus emociones, poder cambiar aquello que ya no te hace bien, ya no te gusta y empezar a construir una vida mucho más consciente , permitiéndote vibrar con un mayor bienestar.

