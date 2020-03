Silvina Caro: estética y cuidados masculinos

¿Como nace la estética?

La Estética nace primero como estética unisex e inclusiva y termina siendo para hombres por la demanda de la parte masculina de no tener donde atenderse. En mi caso particular soy la única mujer entre 4 varones, mi papá siempre fue un hombre que siempre se cuidaba hasta las uñas esmaltándoselas con Calcio, ese recuerdo tengo de pequeña, ver a un hombre arreglado y perfumado. Hoy por hoy la meta nuestra es que el hombre se pueda lucir en su propia esencia. NUESTRO LEMA ES "SACAR LA MEJOR VERSIÓN DE VOS" queremos que eso se cumpla no solo como se viene haciendo en la mujer sino también en el hombre.

¿Qué tratamientos realizan?

Las cosmiatras estamos habilitadas para tratar pieles enfermas o con previniendo el fotoenvejecimiento, manchas, poros dilatados, acné, piel eudermica o normal, piel grasa, piel seca, piel atípica, piel mixta, deshidratación, sensibilidad, adiposidades localizadas, piel con estrías, musculación, en resumen todo lo que la piel y el cuerpo necesita estéticamente.

Sobre todo hoy por hoy acompañamos a los tratamientos de By pass gástrico porque las reducciones corporales son agresivas para la piel y siempre quedan secuelas después de bajar de peso. Nosotros en la estética lo que hacemos es tratamiento para que no quede sobrante de piel por la bajada de peso, "el famoso colgajo" que termina siendo operado porque al fijarse en la obesidad y tratarla " muchos no sabían que se acompaña el tratamiento estéticamente también", así que para los que se realizaron el tratamiento viene genial acompañarlo con musculación y firmeza de piel. En la estética tenemos la fórmula para realizarlo, y los que ya quedaron con las secuelas de la bajada de peso y no tuvieron guía estética nos llaman hoy por hoy para mejorar su aspecto en todo lo que les molesta o las secuelas que quedan después de una reducción de peso.

¿Qué pedidos les realizan los PACIENTES?

Nuestros cliente quieren mejorar su "YO" no ser tildados por tener manchas o granos o acostumbrarse a que le quedaron marcas en el rostro después de un tratamiento de acné. Tampoco quieren realizarse cirugías o tratamientos invasivos o tener apodos y se dieron cuenta que ya no es como antes que debían tener pancita o porque recién se casaban era normal engordar y dejarse estar.

Por suerte nuestros pacientes tienen la conciencia de que la grasa corporal, mas allá de lo estético, puede traer problemas de salud a futuro como colesterol e hipertensión arterial. La obesidad no es solo un problema estético, las parejas actuales que se eligen se cuidan para ellos, como primera medida y para sus parejas porque saben que el mejor regalo que le puede ofrecer a quien los ama es ser saludable y estar muchos años sanos y felices.

¿Cuáles son los tratamientos estrella o más requeridos?

Son los tratamientos estrellas el "TRATAMIENTO ANTI EDAD" y "EL DE CRIOLIPOLISIS MASCULINO". Es un tratamiento no invasivos que reduce adiposidades. Nuestra Criolipólisis plana es sin succión por lo que no produce flacidez ni daño de los tejidos, permite reducir grasa de forma natural, sin dolor ni riesgos y con resultados progresivos y notables en las zonas tratadas.

La Criolipolisis es un tratamiento dermatológico no invasivo, cuyo objetivo es destruir las células grasas (adipositos) bajando su temperatura para que se descompongan y sean eliminadas, sin dañar el resto de las células de la piel. Las temperaturas utilizadas son por debajo los cero grados, a diferencia de la liposucción.

Ambas técnicas tienen como objetivo eliminar los depósitos de grasa localizados en personas que no pueden eliminar la grasa de forma natural. Sin embargo, la liposucción es una cirugía invasiva que requiere anestesia y para la cual necesitará un tiempo de descanso. La criolipólisis tiene un coste menor y permite reanudar la actividad normal sin dejar cicatrices. Por eso vienen a vernos muchos profesionales que no quieren dejar su rutina por días y se realizan el tratamiento y continúan el mismo día que se lo realizan con su rutina normal, es mas muchos terminan de hacerlo y se van a realizar deportes.

Cuentan con tecnología de última generación ¿con qué aparatología cuenta el centro?

Si contamos con tecnología de última generación, todos nuestros equipos están regulados por el ANMAT.

¿En que se destaca Silvina Caro Centro Estético?

El centro se destaca en la atención personalizada, atiendo personalmente a todos los pacientes, ajustando el tratamiento a las necesidades cutáneas de cada uno. La piel del hombre es diferente a la piel de la mujer la testosterona hace que la piel del hombre sea diferente, es más gruesa y contiene un aspecto más compacto y firme pero también el 45% de las pieles masculinas son más sensibles ya que el rasurado irrita la piel todos los días y eso con el paso de los años trae sensibilidad.

Al mismo tiempo la piel del hombre tiene más glándulas sebáceas que la mujer por eso es más propensa a tener acné ya que el cebo sino esta regulado en la piel genera un hábitat ideal para la acumulación de la batería del acné.

Otro error que cometen los hombres es que al verse la piel grasa se colocan muchos productos para secar la piel y con el paso del los días deshidratan la piel y eso hace que de manera natural la piel quiera defenderse de la deshidratación.

Como consecuencia al no tener el agua que necesita largue mas cebo para defenderse y termina el hombre teniendo siempre un circulo vicioso de piel seborreica eterno, se tiene que trata y utiliza un PH neutro para higienizar o un producto adecuado para todos los días.

Por eso motivo en el Centro estético Masculino lo que nosotros hacemos es acompañar con un tratamiento domiciliario para uso diario y que la persona se cuide la piel hasta que nos vuelva a ver a la segunda consulta. Nunca abandonamos al paciente.

¿Es diferente la piel del hombre a la de la mujer? ¿Los hombres hablan poco de la Andropausia, los asesoras?

Queremos acompañar los procesos de pre andropausia y post andropausia que nunca fueron tratados. Se habla mucho de la menopausia de la mujer y los cambios hormonales que sufrimos pero no se habla o siempre fue tabú hablar de los cambios que sufre el hombre y acompañarlos en el cambio.

Desde los 40 hasta los 55 años aproximadamente disminuye la producción de testosterona del hombre , la testosterona se forma en los testículos y las glándulas suprarrenales y cumple la función de que cumple el estrógeno en la mujer.

La causa principal de la disminución de la testosterona es el envejecimiento. No queremos que el hombre pase por el eso proceso como lo vino haciendo hasta ahora, solo y sin guía, estamos para poder ayudar a que el hombre tenga una buena calidad de piel en todo momento.

Hay una gran interacción con el paciente y sus necesidades. ¿Qué inquietudes propuestas o pedidos les acercan?

Si todo el tiempo interactuamos con el paciente, desde el primer contacto, realizamos preguntas de salud del tratamiento que se quieren realizar para ver si son aptos. Trabajamos con conciencia de salud debido a que tengo triple titulación de Cosmiatria por la Resolución 1978/18 de la Facultad de medicina, A.M.A Asociación Medica Argentina y C.A.C.C el Consejo Argentino de Ciencias Estéticas.

El paciente interactúa desde el PRIMER MOMENTO: ya sea de consulta virtual o telefónica hablando conmigo, cuando llega al Centro Estético llenando la ficha de salud, al tener el diagnostico de piel o en el momento que se realiza un tratamiento con aparatologia facial etc. En todo momento estoy presente interactuando con el paciente.

Las inquietudes que me acercan son muchas pero están Felices de tener un "LUGAR" para mejorar su aspecto y me piden que no quieren modificar sus rasgos quieren ser naturales pero desean mejorar su aspecto, facial o corporal.

Algunos estuvieron realizando tratamientos reductores y quedaron con secuelas estéticas de piel en exceso. Nos llama mucho la atención los fisicoculturistas que bajan mucho de peso pero muchos vienen por exceso de piel, al bajar la grasa corporal hasta al más musculoso le puede quedar le piel colgando. NOSOTROS LOS AYUDAMOS A QUE ESTÉTICAMENTE QUEDEN PERFECTO DE MANERA NO INVASIVA.

¿Ofrecen promociones mes a mes para los clientes?

Todos los meses hay promociones ya que la meta de la estética es que cada vez se incentive el cuidado masculino.

¿Cuales son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

La mayor satisfacción del trabajo es ver que "SACAMOS LA MEJOR VERSIÓN DE EL PACIENTE" al no cambiar sus rasgos y mejorar la calidad de piel. También cuando realizamos tratamientos reductores y vemos la cara de felicidad del paciente que no tuvo que pasar por un post operatorio y se realizo un tratamiento reductor no invasivo. Allí empieza a reconocerse con su nuevo cuerpo y es la felicidad más grande que hay.

Desprogramar a la persona para que vea que es puede ser mejor de lo que era y destacar y mostrar eso que tanto lo afecto durante años es la satisfacción más grande que tenemos en la estética. La mayoría de los hombres pasa por una farmacia o una perfumería y le da vergüenza preguntar si hay algo para cuidarse.

Eso que le molesta tanto de la piel, ese concepto lo queremos erradicar, borrar de las mentes y que el HOMBRE aprenda a que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano lo que nos defiende del frío del calor de los golpes y es la presentación de toda persona.

¿Qué es lo que se viene en la empresa? ¿Como se ven en el futuro?

A futuro queremos que en todo el país haya un lugar para que cualquier HOMBRE se pueda acercar a poder consultar y poder cuidarse estéticamente, no solo por moda, sino porque es una necesidad, todos los hombres deben ser cuidados porque cuando se habla de inclusión se olvidaron de ese detalle.

El cuidado personal del" HOMBRE", nosotros como "ESTÉTICA MASCULINA " tenemos consultas de todo el país y nos vienen a ver de todos lados aprovechando el paso por Buenos Aires, se acercan con pudor a la estética y al ver que hay otros hombres se sienten aliviados que no son los únicos que tenían sensación de dolor en el piel o rosácea, Acné o manchas.

Todos los hombres que se ven al espejo siempre quieren cambiar algo de ellos para estar mejor solo que no tenían lugar físico que para atenderse. Ahora lo tienen y a futuro vamos a poner semillas de sucursales de cuidado masculino en todo el país, ese es nuestro sueño. La idea hoy es muy progresista pero tenemos Fé que a futuro todo hombre tenga su lugar para sacar la mejor versión de Él. Es nuestra meta.