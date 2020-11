Taurus For Men: cuidando la estética, el físico y la salud

TAURUS For Men nace como una nueva forma de vida luego de que su fundador, Juan Ignacio Torren -Licenciado en Administración-, harto del trabajo en relación de dependencia, decida comenzar un proyecto independiente orientado a la estética enfocada 100% al cuidado del hombre que día a día va ganando más adeptos. TAURUS For Men está orientado para aquel que desee cuidarse y verse bien, sumando a un estilo de vida saludable, tratamientos que complementen su bienestar físico y emocional.

Los primeros pasos se dieron casi por casualidad, cuando su fundador decidió tomar cursos de mesoterapia y abrir su propio gabinete (en paralelo a su trabajo en una agencia de productos digitales). El proyecto fue creciendo y Juan Ignacio vio un nicho que demandaba exclusividad y atención especializada. Hoy en día el centro de estética cuenta con depilación definitiva, reducción del tejido adiposo, tonificación muscular, tratamientos faciales y nuevas tendencias en el ámbito del cuidado masculino como por ejemplo el perfilado de cejas, y micro-blanding. Procedimientos que el hombre de hoy también se anima a hacer, y así, dejando que el espacio de la estética ya no sea "propiedad exclusiva de la mujer". "En una era donde, gracias a Díos, los estereotipos dejan de existir, queremos estar ahí para acompañar esta evolución en el nuevo paradigma de la sociedad" explica Juan Ignacio.

TAURUS For Men tuvo un crecimiento exponencial luego de la apertura de la cuarentena al rubro de la estética. El incremento de consultas sobre tratamientos estéticos obligó a su fundador a expandirse y abrir su nuevo centro a metros del Alto Palermo Shopping. Otro factor importantísimo en su crecimiento fue el "boca a boca" gracias a la atención personalizada y exclusiva de su equipo de profesionales. "En TAURUS For Men siempre buscamos el placer del cliente. Que disfrute de su tratamiento. Nos llena de gratificación cuando se emocionan al ver los resultados, y es nuestro principal objetivo la satisfacción y felicidad de nuestros pacientes con los que generamos una relación estrecha y de mucha confianza" comenta Juan Ignacio.

La mayoría de las consultas buscan ayuda para modificar o mejorar alguna zona del cuerpo con la cual no se está conforme. El equipo de profesionales de TAURUS For Men siempre analiza cada caso de manera personalizada y orienta al paciente en los tratamientos que cumplan sus expectativas sin necesidad de realizar un procedimiento invasivo. "En TAURUS For Men entendemos que aquel que quiera mejorar algo de su cuerpo significa muchas veces una búsqueda para sentirse mejor consigo mismo, y siempre queremos acompañar esa meta de una manera integral y consciente" nos explica uno de los profesionales de la estética.

Algo que distingue a TAURUS For Men en el mercado de la estética es el enfoque exclusivo al hombre que necesita un espacio dedicado solamente para él. Donde pueda encontrarse cómodo y con un sentimiento de pertenencia, un lugar al que acuden personas con los mismos intereses y problemáticas y con un personal dedicado a guiarlos en este camino para verse mejor.

"No validamos un modelo de negocio que utilice al cliente para transformarlo en algo que no es, más bien nos enfocamos en mantener esa identidad única que cada uno trae, potenciando su mejor versión" Juan Ignacio afirma sin dudarlo.

TAURUS For Men se proyecta, a pesar de la crisis, como la nueva estética exclusiva para el hombre que brinda asesoramiento y tratamientos que son furor en Europa y EE.UU. y que llegan a la Argentina para quedarse. Con vistas a tener nuevas sucursales en zona norte y sur y en el interior del país como Córdoba y Santa Fé.

Podes conocerlos más a través de Instagram en @taurus.formen