Te convence. Te manipula. Te miente. Le creés y lo perdonás: El poder de los narcisistas

CREDITO CARAS

Si alguna vez te dijeron: “Vos tenés el problema, no yo” (para no hacerse cargo de su parte del problema); “No tenés sentido del humor” (cuando te dijeron una barbaridad y se pasaron de la raya); “Siempre exagerás todo” (cuando no dan lugar a lo que tenés para decir); “Te llenan la cabeza en mi contra” (cuando pretenden aislarte de familiares y amigos para poder manipularte mejor), tal vez te hayas topado con un narcisista.

El término “narcisismo” proviene del mito griego de “Narciso” que era un bello joven que adoraba ver su propia imagen reflejada en el estanque, hasta que un día la fascinación lo llevó a quererla abrazar y se ahogó. Si bien una persona normal puede tener “rasgos narcisistas”, como ser segura de sí misma y con alta autoestima, son características que le facilitarán ser exitosa en su actividad. El problema está en el narcisismo patológico, que constituye el “trastorno de personalidad narcisista”.

Este trastorno tiene una prevalencia del 1% de la población general y entre el 2-16% de poblaciones clínicas. Esta diferencia se da porque no suelen ver que ellos tengan un problema y en general consultan por otras causas. Entre el 50 y 75% de las personas con este diagnóstico son varones y la sintomatología comienza en edades tempranas de la vida adulta.

Son personas con una gran necesidad de adulación y falta de empatía. Tienen un sentido exagerado e infundado de su propia importancia y talentos, sintiéndose “grandiosos” aunque no lo sean. Son arrogantes y soberbios. También suelen tener fantasías de logros ilimitadas, influencia, poder, inteligencia, belleza o amor perfecto. Ellos se sienten especiales, únicos y que sólo se asocian a personas del más alto nivel. Tienen una necesidad de ser admirados incondicionalmente y se sienten con derecho a todo, porque sí, porque son “ellos”. Tienden a relacionarse con las personas sólo para explotarlas o lograr sus propios objetivos y suelen tener la creencia de que son envidiados, aunque son ellos los que envidian a los demás.

Suele ser difícil lidiar con estas personas y es sencillo quedar atrapados en sus redes de engaños y manipulaciones, creando vínculos patológicos de los que es difícil despegarse porque siempre buscan la forma de salir bien parados y tener la razón.

Si identificás que tenés un vínculo con un narcisista, confiá en tu percepción, no dejes que destruya tu autoestima y no cedas en tu postura si estás segura de una decisión. El estado de hiperalerta y de evaluación continua del otro para ver si te miente o no, si te manipula o no, hace que sea prácticamente imposible tener un vínculo sano con este tipo de personas. Ellos no suelen cambiar porque ni siquiera registran que tienen un problema, la falla siempre es de los demás. Así que, liberarse de estos vínculos suele ser la mejor elección para tu salud mental y la terapia psicológica te puede ayudar a lidiar con eso.

Dra. Mariela D´Agostino

MN: 161.786 – MP: 235.460

Para contactarte con la Doctora:

WhatsApp: (+54 9) 116 455 4822

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/dra.mariela.dagostino/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/dra.mariela.dagostino

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@dramarieladagostino

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/mariela-dagostino/

YOUTUBE: http://www.youtube.com/@dra.mariela.dagostino