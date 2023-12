Te cuento mi experiencia en la expo ahora mamá

CREDITO CARAS

Este evento se realiza desde hace 19 años en el predio de La Rural, así como en otras ciudades del país (Córdoba, Rosario, Mendoza). Es un ámbito ideal para que las futuras mamás, padres recientes y familias jóvenes puedan interiorizarse sobre productos y servicios para ellas y sus bebés, y tomar contacto directo con las grandes marcas, así como con emprendedores.

Sabiendo esto, supe que mi emprendimiento tenía que estar presente, es así que comencé a contactarme con los organizadores y empecé a diagramar mi stand, lo que tenía que llevar, qué iba a preparar, etc.

Es así que a fines de marzo de este año comencé a organizar todo, sin embargo, nunca me imaginé todo el trabajo que tenía por delante.

Almendra es un emprendimiento joven que nació con la idea de que los más peques de la casa puedan tener una compañía duradera que, además de ser segura, los pudiera ayudar a fomentar su creatividad y a generar momentos de diversión en familia. Era la primera vez que me encontraba frente a tan grande desafío.

Tuve muchos meses de días interminables de trabajo, porque no era sólo ocuparme del stock, además tenía que diseñar el stand, ocuparme de comprar los muebles, la materia prima, el packaging, etc. Realmente pensé que no iba a llegar.

Pero la realidad es que la respuesta que tuve de la gente fue increíble y gratificante. No sólo de forma previa, con muchas personas dispuestas a ayudarme para que llegue, sino también con todas las personas que se acercaron, pudieron conocer lo que hago y se fueron encantadas con los productos, muestra de ello es la cantidad de elogios que me traje para mí y para lo que hago.

Hoy se que Almendra acompaña a muchas más infancias en el juego y espero que pueda seguir haciéndolo en el 2024 porque es algo que disfruto mucho y se que ustedes también por las hermosas palabras que me hacen llegar cada vez que reciben o ven un producto de este emprendimiento. ¡Gracias!

Fotos de galería cortesía de @jimealonsofotografia

contacto

Ig: almendra_amigurumis

almendraamigurumis.mitiendanube.com