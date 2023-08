Toallitas de Tela Vymel – Reemplazar lo descartable brinda beneficios visibles en nuestra salud ginecológica

CREDITO CARAS

Como Ginecóloga, entiendo que la gestión menstrual es un aspecto clave en el cuidado de nuestra salud. Crecimos y nos acostumbramos a los productos menstruales tradicionales, aceptando (sin saberlo) sus aspectos negativos como la irritación, el feo olor, los cambios en nuestro ambiente vaginal y la generación de residuos continuos.

Esta fue una de las principales razones para tomar impulso y animarme a diseñar mis propios productos de gestión menstrual que cuidan nuestra ginecología. En esta oportunidad quiero hablarles de las toallitas menstruales de tela, que vienen a reemplazar las toallitas descartables convencionales que todos conocen.

Mis toallitas de tela Vymel duran de 2 a 5 años, son reutilizables, es decir que las usas, las lavas y luego volves a utilizarlas. Están hechas a mano y son 100% de algodón, por lo que no van a generar ningún tipo de efectos secundarios, ya que el algodón no irrita, no genera alergias, ni olores y no altera nuestro pH vaginal, haciendo que se respete por completo todo nuestro microbioma vaginal. Si sos de tener infecciones vaginales recurrentes, o el uso de los descartables te genera irritación y picazón, te recomiendo que hagas la prueba, y uses productos de tela, vas a notar la diferencia.

Aquí te vengo a desmitificar 5 puntos sobre las toallitas de tela:

-No absorben tanto como las desechables- FALSO

Las toallitas de algodón absorben tanto como las plásticas

-Después de lavarlos quedan manchas-VERDADERO

Y esto no significa que la toallita esté sucia. ¡Una mancha es tan solo eso! Aprender a aceptarlas forma parte de este hermoso camino para amigarte con tu sangrado vaginal

-No son tan higiénicas como los de plástico-FALSO

También se relaciona con el mito anterior. Si cambias y lavas tus toallitas con la frecuencia correcta, una toallita de algodón es tan (o más higiénica) que las clásicas

-Duran mucho, pero son carísimos!-FALSO

Una vez que compras tu pack de toallitas de algodón, lo que invertiste en esa copra te va a durar años. En 3-4 meses recuperas el gasto. Por lo que al ser reutilizables, el costo termina siendo menor, y el beneficio en tu salud mayor.

-Las toallitas de algodón no controlan el olor de la menstruación-VERDADERO

Nuestras toallitas están hechas 100% de algodón, no tienen neutralizadores de olores porque NO SON NECESARIOS! La sangre menstrual huele a sangre.

