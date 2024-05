Transforma tu relación con el dinero: claves para prosperidad y abundancia

CREDITO CARAS

Hay tres claves a considerar para tener prosperidad económica:

1. El dinero por sí mismo es simplemente energía, no es bueno ni malo, solo es, pero le ponemos juicios y creencias que hacer que construyamos una visión a través de él, una visión que es heredada de nuestros ancestros, que está sesgada por nuestro contexto y por nuestras propias experiencias personales. Alguien de EE.UU no tiene los mismos hábitos de consumo que alguien de Tokio, las nuevas generaciones no le dan a la plata el mismo que sus abuelos. Por lo que, en la medida que reconocemos cuáles son esos juicios y reprogramamos nuestra forma de pensar generamos un cambio es nuestra capacidad de crear, mantener e invertir nuestros recursos.

2. La cantidad y calidad de dinero que tenemos está ligada a nuestra autoestima, una persona que se cree capaz e inteligente seguramente perciba que debe ganar más que alguien que no tiene esas cualidades o animarse a buscar mejores puestos laborales, porque entiende el valor de si misma. Cuando uno no puede ver sus fortalezas internas va a tender a conformarse con menos, o quizás a perder el dinero que reciba (como en el caso de muchos famosos), entonces aquí es fundamente trabajar en nuestra confianza y valoración personal.

3. Inconscientemente proyectamos en nuestra relación con el dinero el vínculo que tenemos con otras personas, mayormente basadas en experiencias que tuvimos los primeros años de vida. Por ej. si tuviste un papá que te abandono quizás te da miedo perder tus ahorros o si tu mamá te decía que no eras querido puede que sientas que no mereces ganar más. Por eso es fundamental revisar cuales son nuestras propias heridas, traumas y situaciones no resueltas que pueden estar afectando nuestra economía.

He atendido muchas personas que luego de revisarse internamente empezaron a vivir en abundancia económica, consiguiendo mejores trabajos, abriendo sus propios negocios o soltando la culpa por invertir en ellas, por eso en el taller “Activa la frecuencia del dinero” estaremos trabajando sobre estas pautas para que puedas entender, reprogramar y sintonizar una nueva visión sobre vos mismo y el dinero disponible en tu vida.

Datos de contacto:

Teléfono: 2323602938

Instagram: @soymaracacheda