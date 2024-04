Un Aporte Chaqueño Para Combatir El Dengue En Argentina Y En El Mundo

CREDITO CARAS

Desde Villa Angela CHACO José Álvarez Gauna titular de JAT Industrias chaqueñas creó una máquina que convierte agua en vapor y permite cubrir una superficie mayor en menor tiempo. Los equipos se fabricaron en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), por lo que permiten la sustitución de importaciones. Erradica al mosquito lo elimina y no afecta al ser humano.

Es lo más eficaz a nivel mundial, combate el dengue en su exterminio. La máquina se llama jat 3600 es para fumigación espacial con joystick que se opera de la cabina del vehículo, y la maquina manual es la “kmi-kc10” portatil con tecnología de avanzada con inyección de arranque patentado JAT. “Estos dispositivos no existían en Argentina.Todo el proceso de desarrollo, desde las chapas, con fundición de aluminio propia, el encendido, cableado, tanques de combustible, todo es de producción chaqueña. En plena pandemia logramos sostener la actividad metalmecánica del Sudoeste, trabajando con 27 Pymes y con mano de obra chaqueña.

Hoy también estamos exportando a Paraguay porque es una máquina eficaz. Estos años de experiencia regional nos Habilitan a recomendar y poner a disposición nuestro equipamiento para combatir el rebrote y expansión deldengue en todo el territorio Nacional”.

La máquina de termoniebla MEGA es un prototipo que simula las máquinas especiales o pesadas que se montan detrás de un vehículo tipo camioneta para operar en terreno, las termonieblas manuales son las llamadas humeras. Ambas fueron realizadas y desarrolladas en la provincia de Chaco La máquina, usa la termo fusión, genera calor interno para que el agua se convierta en aire en una bomba en la parte inferior de la máquina. Es el único humificador creado en nuestro país capaz de combatir efectivamente el dengue y otras plagas. Se desarrolló también una versión de menor tamaño modelo JAT ATR 1600 mini termoniebla, para uso doméstico, gastronómico, institucional de 3 kilos aproximado de peso, haciendo posible la fumigación dentro de los hogares y edificios sin provocar daños, lo que significa un avance tecnológico en materia de en fumigación sin precedentes. Ambas máquinas hacen que el aire infle el tanque generando presión, el combustible sube e ingresa convirtiendo el vapor en gas. Esto genera la combustión y la termo fusión hace que el producto salga por la pipeta. El químico está depositado en un tanque.

El gasoil no se siente, lo que se expulsa es el químico, el humificador genera de 30 a 40 micrones. “Prototipos similares se fabrican en Alemania, Colombia y Brasil, pero estos funcionan a gas”, dijo Álvarez Gauna. Además aseguró que la megatermoniebla JAT ATR 1600, tiene la capacidad de “inundar una cancha de fútbol y no aspersa, no daña las plantas, no es residual no queda en papeles, no queda en el mostrador, todo se evapora y queda suspendido en el aire como bruma, dando así una alta calidad de fumigación, provocando que el vector muera por asfixia e intoxicación. Por ejemplo, en el sector gastronómico el humidificado es la mejor fumigación que hay. Se debe utilizar siguiendo todos los protocolos de cuidado debido a la temperatura que levanta”, dijo a la vez que contó que la empresa además provee de todos los elementos de seguridad para el uso de la maquinaria.



Datos de contacto:

Teléfono: 3735-461452

Mail: [email protected]

Dirección: España 41- Villa Angela