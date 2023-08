Un festejo tan esperado para vos

CREDITO CARAS

Las emociones del festejo empiezan a palpitarse desde el día en que, en familia, deciden embarcarse en los maravillosos preparativos que implica llevar a cabo ese ‘’Día Soñado para Ti’’; hay decisiones que se van tomando aproximadamente un año antes de la fiesta, y entre ellos, en mi opinión, las primeras cosas que hay decidir y contratar son el salón, los fotógrafos y la maquilladora, esto es para no quedarte sin fecha y puedas elegir a los profesionales para tu día tan especial.

Instagram es un lugar donde mejor podés ver los trabajos de todos, comparar e interactuar con ellos.

Mi trabajado como maquilladora y peinadora arranca casi siempre el día del book; la mayoría de mis clientas y sus familias me conocen ese día, les gusta mi trabajo y es ahí donde contratan mi servicio para el día de la fiesta. Por lo general, ya no hacemos prueba, dado que ese día establecemos una conexión especial, donde nos conocemos, ya saben cómo trabajo, mis formas, mi compromiso y mis modos, además de observarme y escucharme al contarles con los productos especiales que yo uso en los trabajos. Me gusta decir que ese es el día que se crea la química mágica entre la clienta y yo... y es entonces donde generalmente deciden que sea quien las acompañe en el proceso hasta el día de la fiesta, ‘’ Tu día soñado’’.

El día en que hacemos el book es un momento de mucho disfrute y super especial como el día mismo de Tu Fiesta! Es lo más parecido a ser modelo por un día, créeme, vas a amar ese momento. Generalmente les pido a las chicas que me compartan sus outfits así decidimos juntas los looks de maquillaje y peinado para cada uno de ellos; vamos del más natural, hacia algo sofisticado.

Acercándonos a la fecha de la fiesta me envian fotos de lo que les gustaría hacerse para ese día, me muestran el vestido, los zapatos y accesorios… Me cuentan cómo se están sintiendo, ya nos vamos acercando AL Gran Día. En algunos casos, si ustedes lo requieren, hacemos prueba de maquillaje y peinado y a veces no, ya que no es necesario, eso lo decidimos entre las dos. Puede ser en mi estudio o a domicilio.

Siempre me gusta dar la recomendación que visiten a la dermatóloga o cosmetóloga unos meses antes para aprender a cuidarse la piel a diario, y llegar a ese día este radiante.

Y Si se cortan el pelo, que sea un mes antes aproximadamente. Y no hacerse muchos cambios cerca de la fecha, tanto de color como de corte, eso es fundamental!

Si sos de las chicas que participan de la recepción, siempre hacemos cambio de maquillaje y de peinado al finalizar la misma, una propuesta sutil, porque no contamos con mucho tiempo.

Y para las que no lo sabían, les cuento que ofrezco dos servicios extras y divinos para tu fiesta: Stand de Glitter (aquí con dos propuestas diferentes; cuando quieras te las cuento y muestro) y Stand de Retoque de Maquillaje y Peinado para vos, que sos la estrella de la fiesta y tus invitados.

Lo que yo pienso, es que tanto la homenajeada como las demás mujeres de la familia y el entorno a ella, que se maquillen y peinen tienen que sentirse cómodas, resaltando su belleza natural, sin perder su estilo personal.

Les dejo acá unas fotos donde refleja mi contacto típico con la protagonista, día de book, preparación para la fiesta y fotos previas. Como les dije antes, esto es un proceso que empieza un año antes de la fiesta, y mi función y compromiso esta dado en asistir con amorosidad y respeto en cada momento, a la homenajeada y a su familia.

¡Espero que les sea útil esta nota, Feliz celebración!

Con Cariño Gracia.

Bonus Track

Hermosas palabras de Agos (quinceañera de las fotos)

¡Es una experiencia muy linda y única desde la elección del salón, el vestido, hacer el book y conocer a Gracia!, quien fue mi ‘’Maquilladora y Peinadora’’, tanto en el book como en la fiesta y el stand de Glitter.

Gracias a dos de mis amigas, que también la contrataron a ella la pude conocer. Me gustó mucho su trabajo y su buena onda al trabajar. Me encanto haberla conocido y que ella fuera parte de este sueño porque desde el momento uno, supo entender a la perfección lo que yo estaba buscando.

Nunca dudaría en volverla a elegir, es la persona ideal para acompañar a las quinceañeras como yo, en ese momento tan especial e inolvidable a la vez.

Datos de contacto:

Instagram: @gracia_santamaria

Celular 1161909078