UP’S Moda y Accesorios

¿Cuál fue el disparador para crear tu marca?

Estudié técnica superior en prótesis dental y hoy ejerzo esta profesión junto a mis padres. Pero en 2020 cuando comenzó la pandemia no pudimos continuar con nuestro trabajo. Por lo tanto, tuvimos que buscar una forma de generar ingresos para vivir durante el periodo de restricciones.

Así fue como decidí empezar a coser, años atrás asistí a un taller de costura y diseño de indumentaria que me motivo mucho, con la diseñadora Rocío Badillo quien es una persona estupenda de mi misma localidad Mina Clavero. Por lo cual ya tenía conocimiento de lo que era el mundo de la costura, pero esta vez me incliné más a confeccionar neceseres, cartucheras y mochilas.

Comencé a capacitarme de forma online, aprendí mucho con Ingrid de @melbinclases, Vero Oses de @amocoser, Day de @hacelocondidi, pero con el tiempo me di cuenta que lo que me apasionaba era el mundo de la Marroquinería por eso decidí interiorizarme más aún en el mundo del cuero. Seguí estudiando y perfeccionándome en la Academia de Marroquinería de Marina Méndez, en ese momento fue cuando finalmente el emprendimiento tomo un giro de 180° , decidí entonces tomarme más enserio lo que hacía, al darme cuenta que ya había dejado de ser un hobby

y funcionaba de verdad.

Costó muchísimo todo, porque fue en los años de pandemia y sigue costando por la situación en la que se encuentra el país, pero sigo apostando junto a mi familia a seguir creciendo en Argentina.

Hoy tengo dos trabajos , mi trabajo habitual de Técnica Dental media jornada y la otra media jornada en el taller, ambos trabajos son arte , pero en el taller de marroquinería puedo expresarme más y dar rienda suelta a mi creatividad, materializando lo imaginado... y eso me da mucha libertad de expresión.



¿Cómo es tu proceso creativo y en que se inspiran tus diseños?

En el lugar donde vivo, la fauna, la flora, el paisaje del valle de traslasierra, la paz reinante, el río y sus montañas son mi inspiración

La música es otra gran influencia, provengo de una familia que toca instrumentos y que ama la música para expresarse, cuando escucho alguna melodía, me transporta e inspira para crear algún accesorio con ese condimento; es inexplicable, pero placentero.

Mi proceso creativo comienza cuando dibujo lo imaginado, diseño los moldes, elijo las telas, herrajes, hacemos los cortes, cementamos, martillamos, unimos con costuras fuertes con máquinas como cañón triple arrastre o máquina poste, luego acabados de bordes y pulidos para llegar al producto final.

En el caso de las piezas bordadas, primero elijo el diseño para luego plasmarlo en la tela o cuero seleccionado y seguir con el resto de los pasos, en esta instancia es donde tengo que manejar mucho la ansiedad hasta ver modelo terminado.



¿Cuáles son los accesorios de tu colección que ya son tendencia?

Bueno debo decir que en uno de los peores momentos de la crisis económica de Argentina fue cuando surgió nuestra Cartera Circular Bordada Argimina.

Siempre de lo malo sale algo bueno.... pareciera que cuando la cosa se pone complicada uno se pone a pensar que inventar o hacer para salir adelante y eso fue lo que sucedió y nos sucede.

Nuestra Cartera Circular Bordada Argimina es nuestro producto estrella, lleva el nombre de mi Abu paterna, es especial para mi ♡.

Nadie se resiste a nuestra Argimina Bordada.



¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

Muchas novedades!!! Todas positivas ♡

Estoy aprendiendo sobre el mundo de las billeteras y pronto habrá lanzamientos.

También se viene la época escolar y nos estamos preparando, como lo hacemos hace ya tres años.

Una vez pasada la época escolar volverán muchos diseños nuevos e innovadores que harán que te distingas del resto y cuando te vean digan Up's que es esoooo!!!

También tendremos lanzamientos para ellas y ellos!

Otra de nuestras metas es mejorar la infraestructura del taller, seguir posicionándonos en el mercado y porque no expandirnos, tratar de llevar nuestros productos al mercado internacional, sería un golazo! Todo llega ♡

Mientras tanto seguimos "Creando Futuro" ♡



