Vivarq Estudio

Irupe, ¿cómo surgió la empresa?

Siempre pensé en ser mi propio jefe. Todo se dio en el momento que me mudé a una nueva ciudad y dejé mi trabajo en relación de dependencia. Ahí, fue donde tomé la decisión de trabajar como arquitecta independiente y nació Vivarq como tienda de decoración hasta que el primer valiente me abrió las puertas para transformar sus espacios.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Actualmente la tienda de decoración ya no existe, brindamos servicios de proyectos de arquitectura, viviendas unifamiliares, diseño de interiores de viviendas y locales comerciales presencial y online, asesoramientos y cursos online sobre programas de modelado 3d.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Me gustaría dar una mano a aquellos profesionales que se están iniciando como independientes, estoy realizando la carrera de coaching para poder brindar ayuda con una herramienta concreta, eso que no aprendes en la facultad, la realidad de nuestro rubro que a veces se hace difícil transitar solo.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

En cada situación de proyecto que llega me pongo en el lugar del cliente y trato de entender sus necesidades, su forma de vivir y ocupar el espacio aplicando elementos que ayuden a vivir una vida con mayor bienestar para cada uno en particular, priorizar sus emociones, formas y gustos, tener esa sensibilidad con ellos no solo me da grandes resultados, sino que hasta ahora vengo conociendo hermosas personas.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Me valoraría desde un inicio y estudiaría sobre administración de empresas, es importante saber que cuando inicias no es necesario regalar tu trabajo si tienes bien en claro que tipo de servicio quieres brindar y organizas tu empresa como tal por más pequeña que sea.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Instagram: @vivarqestudio

Celular: 379 4349994