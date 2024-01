¿Ya planificaste tu 2024?

CREDITO CARAS

Aunque podemos pensar en nuestras metas y objetivos en cualquier época del año, parece ser que Enero es el mes que nos trae más al presente la energía de inicio y nos lleva a repensar qué queremos para el año que comienza.

Resulta fundamental antes de mirar para adelante observar hacia atrás como fue ese año que dejamos, pensar en qué nos habíamos planteado, que conseguimos, como lo hicimos, que no, por qué, qué nos faltó, qué nos gustaría repetir o reafirmar y que cambiaríamos. Al centrarnos en todo lo que fue el año anterior es importante soltar los juicios y no criticarnos por aquellas cosas que no salieron tal como queríamos sino más bien, mirar con mucho respeto y gratitud el camino recorrido viendo cada experiencia como un aprendizaje, trayendo al presente justamente todo lo que aprendimos para implementarlo este año. Una vez que reconoces todo lo que transitaste, te recomiendo agarrar un papel en blanco, tomarte un momento para estar a solas y anotar todas las experiencias, situaciones, lugares y personas que agradeces de ese año, de esta manera estarás haciendo un cierre con gratitud y eso elevara mucho más tu energía. Ese papel luego puedes quemarlo y colocar sus cenizas en la tierra, en una panta o un parque para que la tierra trasmute y libere todas las energías allí implicadas.

Cuando ya te vaciaste de todo lo que viviste el año anterior estas en condiciones de darle la bienvenida al nuevo año. Para focalizarte en tus objetivos será importante preparar un momento que sea tranquilo y sin interrupciones. Lo primero que te propongo es que tengas a mano papel y lápiz (nuevamente vamos a escribir) ya que para mí es una manera muy efectiva de bajar la información que tenemos y exteriorizar lo que sentimos. A continuación vas a hacer unas respiraciones profundas para conectar con el momento presente y percibir como se encuentra tu cuerpo en ese momento. Una vez que estés plenamente consciente te invito a que te preguntes cómo quieres que sea tu vida, percibas la energía y observes todas las imágenes que se te presenten… ahora pregúntate si todo eso que piensas que quieres realmente las quieres o son cosas que los demás esperan de vos (te va a sorprender que mucho de lo que pensabas que querías en verdad tenían más que ver con los otros que con vos), respira profundo nuevamente y vuélvete a preguntar ¿qué quiero en verdad para mi vida? ¿Qué quiero de verdad para este año? Ahora si escribe en tu papel todo eso que venga a tu mente y guárdalo en un lugar que tengas a mano para verlo cuando lo sientas.

La idea con hacer un listado de lo que quieres en el año no es crearte presión o estresarte en el camino por conseguirlo, sino tener presente lo que queres sobre todo energéticamente y de esta forma cada vez que estés por tomar una decisión o accionar cuestionarte si esto está alineado con eso que te planteaste. Tampoco se trata de un listado con objetivos fijos, todo lo contrario la idea es que puedas realizar este ejercicio varias veces al año, hacer tu conexión, ver que se presenta y de esta forma ver si hay algo para cambiar, ya que nuestra energía, intereses y nosotros mismos cambiamos a cada momento y así también nuestros intereses. Sos el creador de tu vida, no lo olvides.

Si necesitas más claridad al momento de plantearte tu camino a recorrer puedo acompañarte a través de varias herramientas, entre ellas sesiones de coaching. Podes contactarme en mi instagram @almaushuaia.