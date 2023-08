Yanel Lopez: Factura +100.000 USD al año con programas online y ayuda a emprendedoras a lograrlo

CREDITO CARAS

Como toda mujer que emprende y logra ser exitosa, hay un camino, una historia para contar… ¿Cuál fue la tuya, antes de convertirte en Mentora de Negocios Digitales?

Soy de Bahía Blanca, mis padres me tuvieron a los 17 años, y fui la primera de la familia en estudiar en la universidad. No nos sobraba nada, así que mientras hacía la Lic. en Organización Industrial trabajaba en paralelo para tener mi plata.

Luego me mudé a Bs As y empecé a trabajar en una automotriz, pero no me gustaba lo que hacía, y me pesaba ir a trabajar. Buscando en internet, descubrí el Marketing Digital y empecé a capacitarme online. Conseguí mi primer trabajo en el área de marketing digital en Despegar.com, y hacía campañas publicitarias para todo latinoamérica.

Me encantaba ese laburo, pero tenía ambición de conocimiento y nuevas experiencias, así que renuncié y me fui a París a estudiar un Master en Marketing y Branding. Vendimos todo con mi pareja para irnos y hacer este sueño realidad.

Cuando volví a Argentina, empecé a trabajar en una empresa y el punto de quiebre es cuando me despiden.

Convertiste un “fracaso” en una oportunidad. ¿Qué te motivó a crear tu propio negocio, en lugar de buscar trabajo en otra empresa?

Cuando me despiden, estaba embarazada de 3 meses. Y ahí me hizo el click. Siempre había fantaseado con tener mi propio negocio y sentía ese llamado de hacer algo que ayude a otras personas y aporte a mejorar este mundo.

Ahí empecé, con la misión de ayudar a otras mujeres a trabajar de lo que realmente les gusta y que eso les genere dinero para vivir la vida que quieren. Y no esto de quedarte en un trabajo porque te da un sueldo a fin de mes, y no te satisface en lo más mínimo.

Además, quería gestionar mis días y mis horarios, estaba embarazada y no quería dejar a mi bebé para tener que volver a trabajar. Soñaba con tener un negocio que me permitiera trabajar desde cualquier parte del mundo y ganar mucho dinero para vivir cómoda, para tener paz mental, para poder tomar decisiones.

Empezaste de cero un negocio digital, ¿Cómo fueron esos inicios?

Empecé creando una cuenta de Instagram, y con contenido fui atrayendo a emprendedoras que conectaban con mi mensaje y conmigo.

Lancé mi primer programa sobre comunidades en Instagram, y con 900 seguidores me hice de mi primer grupo de alumnas.

Siempre digo que no se trata solo de tener miles de seguidores, se trata de crear comunidades de Superfans que creen en vos, quieren comprarte todo y promueven tu marca.

Tener muchos seguidores puede ser “cool” pero, si no monetizas tu cuenta, entonces es un hobby.

Cuando vendí mi primer programa no tenía web, ni logo, ni fotos profesionales, ni lista de emails, ni contactos, ni nada de todas esas cosas que a veces pensamos que necesitamos para salir a vender y son solo trabas.

¿Qué resultado tuvo ese primer programa y qué vino después?

Fue un aprendizaje invaluable. Empecé a emprender en el 2020 sin tener mucha idea de lo que estaba haciendo.

Un año después, ese programa se vendía en automático y facturaba +100.000 USD solito. Semana a semana entraban alumnas al programa, independientemente si yo estaba conectada o de vacaciones. El embudo automático funciona solo, todo el tiempo.

En 2021, nos fuimos a vivir a España. Hoy trabajo 4hs por día y tengo un equipo soñado de 3 personas conmigo.

Con este programa vendiéndose en automático y generándome ventas estables, lancé “Programas Extraordinarios” en donde enseño a crear y vender programas de alto valor para que empiecen a disfrutar de ingresos escalables mientras transforman la vida de otras personas. Abrí 15 lugares en la primera edición y recibí 53 aplicaciones. Ahora se viene la próxima apertura y tengo casi 500 personas en lista de espera.

¿En qué consiste cada programa y a quiénes están destinados?

“Cursos Cortos Geniales”, ayuda a emprendedoras iniciales a crear y vender un curso corto en 15 días y así ganar experiencia, inyectarse de dinero extra y tener clientes felices listos para unirse al siguiente programa de mayor valor.

“Programas Extraordinarios”, ayuda a emprendedoras en crecimiento a transformar sus cursos o sesiones en programas de alto valor y empezar a disfrutar generando ingresos escalables mientras transforman vidas con lo que saben.

“Ventas Automáticas”, ayuda a emprendedoras avanzadas que ya tienen programas de alto valor validados, a automatizar el proceso de venta para generar 5 cifras mes a mes y por fin lograr ingresos pasivos y estables 24/7

¿Qué tipo de cursos o programas se pueden crear a partir de tu método?

Todos tenemos experiencia, conocimientos y habilidades en diferentes áreas, y siempre habrá alguién que sabe menos al que nosotros podemos enseñarle algo para acortar su camino.

Tenemos dentro nuestro muchos cursos para enseñar. La cuestión es descubrir cuál es ese tema que te enciende y definir una transformación que otra persona quiera comprar y vos puedas entregar con total confianza, sin sentirte una impostora.

Tengo alumnas con programas de fertilidad natural, sonido curativo, armonización facial, inglés fluido, autoestima, pintura abstracta, crochet, danza árabe, fotografía, espiritualidad, astrología, imagen, hábitos, alimentación consciente, relaciones y muchos más…

Son programas que permiten brillar a mujeres expertas en su área y a su vez transformar la vida de otras personas.

Yanel, para cerrar… Antes de quedarte sin trabajo, ¿Habías pensado en la posibilidad de ayudar a otras mujeres a empoderarse a través de sus saberes?

No, todavía no me había llegado ese pensamiento. Al día de hoy me llegan mensajes de personas que ni siquiera conozco, que me dicen que las ayudé a descubrir su pasión, a renunciar a su trabajo, a vender más, a crear su comunidad de superfans, a sentirse felices y plenas. Me llena el alma, porque vivo mi propósito.

Si querés saber más:

Ig: holayanlopez

Web: www.yanlopez.com

Correo: [email protected]