Yennifer Contreras es una profesional destacada, con una amplia trayectoria en ventas que se ha desarrollado principalmente en el rubro de la indumentaria. Hace tan sólo un año se incorporó a REMAX, donde ha consolidado su posición como una de las agentes más exitosas, demostrando una habilidad innata para la venta de propiedades.

Durante su primer año en REMAX, Yennifer ha obtenido varios reconocimientos, gracias a su capacidad para identificar las necesidades de sus clientes y brindarles soluciones a medida. Su enfoque en la atención personalizada y la adaptación a las preferencias de cada cliente le ha permitido generar confianza y fidelidad entre su cartera de clientes.

La habilidad de Yennifer para vender propiedades es el resultado de una combinación única de talento innato y formación constante. Su pasión por el sector inmobiliario la ha llevado a mantenerse actualizada en las tendencias y cambios del mercado, lo que le permite brindar un servicio excepcional a sus clientes.

¿Por qué elegiste REMAX y no otra inmobiliaria?

Elegí REMAX porque te apoyan desde el principio, siendo la empresa N1 del mundo en bienes raíces te brindan una gran estructura a nivel profesional, procesos que funcionan, capacitaciones constantes, oficinas equipadas para todas las necesidades que demanda el rubro.

Desde su fundación REMAX ha desafiado los métodos tradicionales del sector inmobiliario y ha introducido nuevas formas de trabajar que se adaptan mejor a las necesidades de los agentes y de los clientes. REMAX fomenta la innovación y la creatividad en la forma en que se prestan los servicios inmobiliarios.



Como agentes inmobiliarios de REMAX contamos con todo su apoyo, sin embargo, cabe destacar que somos agentes "autónomos" y cada uno hace su propia carrera.





¿En qué lograron diferenciarse vos y tu equipo para vender más propiedades?

Nosotros ofrecemos una amplia variedad de productos y servicios para la venta de propiedades inmobiliarias. En particular, lo que hacemos nosotros, junto a mi equipo, es destacarnos con nuestra propuesta de valor, que consiste en un paquete integral de marketing para la venta de una propiedad. Este paquete incluye fotografía y video profesional, publicidad en redes sociales, máximo nivel de destaque en los principales portales inmobiliarios, amoblamiento virtual, tomas con drones, tour virtual en 360 grados, planos, colocación de carteles y la promoción de la propiedad a través de nuestra red de compradores potenciales. Es fundamental resaltar que nuestro conjunto de servicios es excepcional y supera significativamente lo que se ofrece en el percentil 99 del rubro. Esta ventaja competitiva nos permite brindar una atención personalizada y de alta calidad a nuestros clientes y nos diferencia claramente de la competencia. En un mercado inmobiliario cada vez más competitivo y cambiante, nosotros nos destacamos por nuestra innovación y enfoque en satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera integral. Al proporcionar un conjunto de servicios superiores, nos aseguramos de ofrecer soluciones únicas y efectivas para la venta de propiedades inmobiliarias y así lograr la satisfacción de nuestros clientes.

Gracias a nuestro alto estándar de calidad, hemos logrado superar la media de ventas en Buenos Aires y consolidarnos como líderes en el mercado inmobiliario. En el mundo actual, es esencial que las empresas se adapten a las nuevas tendencias del mercado para mantenerse relevantes y competitivas. En particular, en el sector inmobiliario, aquellos que no están dispuestos o no pueden adaptarse a los cambios en el mercado están en riesgo de quedarse atrás y generar pocas ventas. Como resultado, cada vez menos propietarios confían en ellos para vender sus propiedades, lo que puede provocar un declive gradual en su negocio con el paso del tiempo.

¿Cuáles son los desafíos y objetivos tuyos y de tu equipo de cara a futuro?



Nuestro equipo ha definido una serie de desafíos y objetivos para el futuro cercano, con el objetivo de seguir mejorando y brindando un servicio excepcional a nuestros clientes. Entre los desafíos que nos hemos propuesto está el de adaptarnos de manera constante a las nuevas tendencias y tecnologías del mercado inmobiliario, de modo que podamos seguir ofreciendo un paquete de servicios completo y diferenciado en el rubro.

Asimismo, nos enfocamos en la capacitación y formación constante de nuestros agentes para garantizar que estén actualizados en todo momento y puedan brindar un asesoramiento completo y personalizado a nuestros clientes.

En cuanto a nuestros objetivos, nos hemos propuesto continuar superando nuestras propias metas de ventas y consolidarnos como líderes en el mercado inmobiliario, dónde la adaptación constante y la innovación son fundamentales para estar al día y diferenciarse de la competencia. Además, los cambios económicos y políticos pueden tener un impacto significativo en el sector, por lo que es importante estar atentos y ajustar las estrategias en consecuencia.

Para alcanzar el éxito en este mercado altamente competitivo, es imprescindible establecer objetivos concretos y bien definidos. La fidelización de los clientes es otra meta importante, que se puede lograr ofreciendo servicios personalizados y brindando una experiencia excepcional al cliente.

Por último, la diversificación de servicios es clave para diferenciarse de la competencia y añadir valor a los clientes. Proporcionar servicios adicionales, como asesoramiento financiero, acceso a una red de compradores potenciales, asesoramiento en documentación, home staging y seguimiento de venta semanal, puede aumentar la satisfacción del cliente y su lealtad. Cabe destacar que no solo nos enfocamos en trabajar con clientes vendedores, sino que también ofrecemos servicios a clientes compradores, incluyendo una búsqueda exhaustiva de propiedades, asesoramiento financiero, negociación de contratos, asesoramiento legal y asistencia en trámites y documentación, para garantizar una transacción fluida y exitosa.

En conclusión, en el mercado inmobiliario, los desafíos son abundantes, pero la definición de objetivos claros y bien definidos puede ayudar a los equipos a destacarse y prosperar en un entorno en constante cambio. En un mercado saturado de propiedades en venta, es esencial destacarse para tener éxito.



Datos de contacto:

Celular: 11-6491-8161

Sitio Web: www.yenniferremax.com

Instagram: @yennifer.remax