Sergio Goycochea se sinceró sobre su nueva vida como abuelo: "Todo se queda corto"

En una tierna charla con Héctor Maugeri para +CARAS, Sergio Goycochea mostró su costado más íntimo al hablar de su nueva vida como abuelo. Con una sonrisa que no pudo ocultar, recordó las advertencias de quienes lo preparaban para esa etapa. “En la previa todo el mundo te dice: ‘No sabés, te va a cambiar la vida, es un amor diferente’, pero todo lo que te dicen se queda corto”, confesó. Así definió el impacto profundo que le generó la llegada de sus nietos.

“Había momentos en los que me sentaba en el sillón, los tiraba encima mío y los olía… ese olor a bebé, ¿viste?”, recordó con ternura. Para él, ese gesto simple encierra una emoción que resume la continuidad familiar. “Te pasa la vida por la cabeza: es la sangre” dijo. Y en esa mezcla de amor y vértigo apareció un pensamiento que lo desarmó: “Ya estoy, que venga a buscarme Dios y voy”.

Sergio Goycochea en +CARAS

Sergio Goycochea y la construcción de una familia sólida

Maugeri destacó el valor de haber sostenido una familia durante tantos años, y Goycochea asintió con humildad. “En diciembre cumplimos 36 años de casados. Treinta y seis… no es fácil” reconoció. Para él, la estabilidad se construye con trabajo diario, diálogo y respeto. “No existe eso de ‘todo color de rosa’, indicó.

El exarquero remarcó que su matrimonio tuvo límites claros que nunca se cruzaron. “Nunca me fui de mi casa. Ese es el límite: a esas cosas, no”, afirmó. También contó que su esposa nunca se fue, reafirmando la decisión mutua de sostener la familia en todas las etapas. La construcción del hogar, para él, es un proyecto que se renueva constantemente.

Sergio Goycochea y Héctor Maugeri

Sergio Goycochea y la gratitud como legado

Hacia el final de la charla, Maugeri lo invitó a reflexionar sobre la importancia de agradecer. Para Goycochea, ese gesto tiene una profundidad particular. “Es tan importante poder agradecer a los padres, tener esa conciencia real del agradecimiento de lo que hicieron por uno” coincidió. El exarquero cree que la gratitud es la base emocional para construir vínculos sanos y duraderos.

Hoy, como abuelo, siente ese legado con más fuerza que nunca. La llegada de sus nietos lo reconectó con su propia historia y con el esfuerzo que hizo para sostener una familia durante casi cuatro décadas. Sergio Goycochea transita esta etapa con calma, emoción y una certeza inquebrantable: la familia es su mayor triunfo.