Aníbal Pachano fulminó a Pablo Echarri: “Es un mamarracho y SAGAI protege solo a sus amigos”

En un diálogo exclusivo para el ciclo Caras Glam, conducido por Marcelo Polino, Aníbal Pachano se refirió con dureza a su enemistad con el actor Pablo Echarri y cuestionó abiertamente el desempeño del actor en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI). Las declaraciones del coreógrafo fueron tajantes.

Aníbal Pachano arremetió contra Pablo Echarri en Caras Glam

Durante la entrevista, Aníbal Pachano no dudó en manifestar su descontento hacia Pablo Echarri y su vínculo con la entidad que protege los derechos de los artistas del país. Al ser consultado por Marcelo Polino sobre el actor, el hombre de la galera fue tajante y lo definió como “un mamarracho”.

Aníbal Pachano en Caras Glam//Caras TV

Además, el coreógrafo que siempre fue criticó al intérprete de la obra teatral Maldita Felicidad, no dudó en lanzar una frase filosa e ironizó: “Ya está, que sea feliz, que le vaya a bomba, que llene teatros", expresó y añadió con contundencia: "Eso es lo que tiene que hacer, llenar teatros”.

Aníbal Pachano criticó el rol de Pablo Echarri en Sagai

El director teatral y el marido de Nancy Duplaá hace años están enfrentados. El origen del conflicto se remonta a los reclamos que Pachano realizó por presuntos incumplimientos de pago por parte de la Sociedad de Gestión de Actores Intérpretes, entidad donde Pablo Echarri ejerce como tesorero. De ahí comenzó un intercambio mediático entre ambos.

Aníbal Pachano//Caras TV

El panelista de BTV dejó en claro que su crítica apunta principalmente a la función que el galán cumple dentro de la organización, posicionando desde una mirada crítica y distante. Aníbal Pachano explicó que, a pesar de ser parte del medio artístico, no percibe ingresos de SAGAI debido a cómo se define su figura profesional dentro del sistema. “Yo no cobro Sagai porque solamente me cambio de color la galera”, expuso.

Aníbal Pachano//Caras TV

Sagai es una entidad clave en la industria audiovisual y teatral argentina, encargada de gestionar y proteger los derechos de los intérpretes en sus diversas disciplinas. En este contexto, subrayó que la organización no tiene en cuenta su caso. “SAGAI protege los derechos de bailarines, actores y dobladores. Pero como soy el personaje de Pachano que solamente me cambio el color de la galera no tengo derecho a cobrar", sostuvo.

“Le mandamos luz y le mandamos que se arregle su hermoso peto lleno de puntillas que nunca tendrá”, cerró el hombre de la galera entre risas. La entrevista otorgada por Aníbal Pachano a Caras Glam evidencia no solo sus opiniones personales sino que abrió un nuevo capítulo de su enemistad con Pablo Echarri.