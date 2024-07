Hay amores que merecen ser contados, y la historia de Selva Alemán y Arturo Puig es uno de esos. Su romance, que ya tiene 50 años y sigue sumando, ha superado idas y vueltas, encuentros y desencuentros, pero siempre han permanecido juntos. Durante una entrevista con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), la pareja de actores repasó su hermosa historia de amor y explicó el motivo por el que decidieron no trabajar juntos.

Sin recetas para sostener la relación, Selva asegura que su historia con Arturo es única. “Es toda la vida”, afirman sincronizados. Arturo añade que el amor “se sostiene por el respeto, por el humor” y admite que tienen una “fácil convivencia”. “Somos de hablar mucho, nos decimos todo”, complementa Selva.

Los actores se conocieron en 1974, en la casa de Diana Álvarez, durante la primera lectura de los guiones de "Fernanda, Martín y nadie más", una telenovela que protagonizaron. Aunque la producción no tuvo gran éxito, para ellos selló su vida entera. “El primer encuentro fue un amor a primera vista”, confiesan en el living de +Caras.

Arturo Puig y Selva Alemán en el living de +Caras

En la actualidad, Arturo y Selva celebran sus 50 años de amor. Se casaron por civil el 30 de abril de 2001 en una reunión discreta con solo familia y amigos íntimos. A lo largo de este tiempo, han atravesado crisis y hasta separaciones, pero fieles a su perfil bajo, lograron mantenerlo en privado. Cuando Maugeri les consultó cómo actuaban en los momentos de discordia, Selva aseguró que tuvieron crisis muy agudas: “Yo hacía la valija y me iba”, detalló. Arturo añadió: “Yo también me he ido”, pero Selva, con una sonrisa, sumó: “Pero menos”.

Arturo Puig y Selva Alemán

Así como su amor por la profesión fue el escenario que los unió, también les generó complicaciones. “Fue durísimo trabajar juntos, a tal punto que decidimos no hacerlo durante diez años”, explicó con sinceridad la pareja de actores.

En ese momento, Arturo tomó la palabra y relató cómo esta situación cambió: “Pero cuando nos llamaron para hacer Cristales Rotos (1995), la última obra de Arthur Miller, ninguno de los dos quiso perderse la oportunidad”. Por último, Selva intervino y concluyó: “Creo que la terapia y el tiempo ayudaron. Ya no peleábamos tanto por el poder en la pareja y quién tenía la razón”.

MDP