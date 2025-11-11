Eunice Castro: “Estoy sola hace años, quedé marcada y no me animo a volver a enamorarme”

Durante años, Eunice Castro fue mirada como una mujer luminosa, fuerte, segura. Sin embargo, detrás de esa imagen pública existieron procesos internos más silenciosos y profundos. En una conversación íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, la artista habló por primera vez con absoluta claridad sobre su presente afectivo. No lo hace desde la nostalgia, sino desde la honestidad de quien aprendió a escucharse.

Eunice Castro y el silencio después de la herida

“Estoy sola. Estoy sola hace unos cuantos años”, reveló Eunice Castro. La actriz lo dijo sin queja, sin pena, como quien reconoce un estado que se volvió parte de su identidad emocional reciente. “Quedé marcada”, admitió cuando Héctor Maugeri le preguntó por qué la distancia. Y resaltó: “No me animo mucho ahora. Estoy muy tranquila. Siento que no encontré la persona para enamorarme. El enamoramiento mutuo, totalmente”.

Eunice Castro en +CARAS

No habla de miedo, sino de lucidez. Eunice Castro sabe lo que quiere y lo que no está dispuesta a volver a atravesar. El conductor sugirió que es una mujer fácil de amar y ella lo desmintió con una sonrisa leve: “Soy fuerte y de carácter, sí”. La fortaleza no cierra puertas, pero las filtra. Luego, cuando le consultaron qué necesita de un hombre, Eunice respondió sin rodeos: “Compañero. Que sea compañero”. No busca grandes gestos ni brillo. Tampoco risas como condición: “Ya me reí mucho”. Lo dice con ironía suave, con la sabiduría de quien sabe que la risa no sostiene en las tormentas.

“Que me cuide”, agregó, dejando caer la frase como una verdad central. No se trata de protección paternalista, sino de ternura adulta. Un cuidado que acompañe, no que invada. Lo físico no ocupa un lugar en su criterio. “No me importa lo físico. Nada”, aseguró. Tampoco las redes o las aplicaciones: “Nunca me animaría a eso. Y las citas a ciegas tampoco”. Se reconoce en un territorio emocional que requiere presencia real, no pantallas.

Eunice Castro

Eunice Castro y el lugar donde el amor podría aparecer

Para Eunice Castro, enamorarse fue más natural en la Argentina. “En Buenos Aires era más fácil. Más relajado”, recordó. Uruguay, en cambio, se vuelve círculo pequeño, espejo repetido: “Allá todo el mundo se conoce. Es muy chico”. Aun así, no hay cierre definitivo. Hay tiempo. Hay espacio para que la vida sorprenda. Pero hoy, la actriz afirmó que se elige a sí misma primero. No es que no crea en el amor. Es que ahora no va a entregarse a menos que sea real.