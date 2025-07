Eva Bargiela reveló qué aprendió de su divorcio con Facundo Moyano y cómo esa experiencia marcó su forma de ver las relaciones. En una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), la modelo y empresaria habló sin filtros sobre su separación del dirigente político, el proceso emocional que atravesó y cómo volvió a confiar en el amor gracias a su actual pareja, Gianluca Simeone, con quien espera su primer hijo.

Eva Bargiela se casó con Facundo Moyano en 2021, pero la relación terminó en septiembre de 2023. Fue una separación mediática que la dejó muy lastimada emocionalmente. En ese sentido, durante la charla con Maugeri, reconoció que esa etapa le generó inseguridades: “Te quedás con el miedo de volver a sufrir o que te vuelvan a lastimar”.

Eva Bargiela en +Caras: “Te quedás con el miedo de que te vuelvan a lastimar”.

A pesar del dolor, Eva aseguró que nunca perdió la esperanza. “Nunca culpé a mis decisiones. Por haberme casado y que no funcione no digo: ‘No creo más en el amor’. Yo sí creo. Quizás estuve con una persona con la que no funcionó”, reflexionó.

Qué aprendió del divorcio con Facundo Moyano

La modelo, que hoy cursa el quinto mes de embarazo, fue clara al referirse a los aprendizajes que le dejó aquella experiencia. “Aprendí de mis errores, a veces prolongué situaciones que claramente no funcionan”, afirmó. Y agregó: “No sos lo que busco en una relación y no hay que poner afán en volver a intentar una y otra vez. O esperar que el otro cambie, el otro no tiene por qué cambiar”.

Sobre su matrimonio con Moyano, fue honesta: “Me casé con Facundo Moyano por amor y por ser optimista, por creer y querer que funcionara”.

Facundo Moyano, Eva Bargiela y Gianluca Simeone.

Un nuevo comienzo junto a Gianluca Simeone

Hoy, Eva Bargiela transita una nueva etapa. Desde fines de 2023 está en pareja con Gianluca Simeone, con quien espera a su primer hijo. La relación le permitió reconstruir su confianza emocional. “Yo con él me saqué la lotería”, dijo en otra parte de su entrevista con Maugeri. Además describiendo el vínculo con el futbolista, hijo de Diego “Cholo” Simeone y Carolina Baldini, expresó: “Sentí que venía a mostrarme que había personas buenas”.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone.

Ambos decidieron convivir en Argentina mientras esperan el nacimiento del bebé. Según Eva, esta etapa le devolvió el deseo de construir una familia con bases sólidas, como la que vivió con sus padres.

Eva Bargiela pudo sanar después de su divorcio con Facundo Moyano, y hoy apuesta por una nueva historia de amor, acompañada y feliz. Su testimonio es un mensaje de fortaleza para quienes transitan duelos emocionales: el amor propio y el aprendizaje también abren las puertas a nuevos comienzos.