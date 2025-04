En una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri para +Caras, Tomás "Toto" Kirzner reveló no sólo cómo convive con el legado artístico de sus famosos padres —Adrián Suar y Araceli González—, sino también qué caminos profesionales pudo haber tomado si no era actor. El joven intérprete, conocido por su trabajo en Mi primo es así (OLGA) y en producciones como Funny la fan y Argentina, tierra de amor y venganza, sorprendió al confesar sus otras pasiones.

Biólogo o buzo: los caminos que Toto Kirzner pudo tomar

Aunque hoy es una figura emergente en la escena actoral argentina, el popular streamer confesó que durante su adolescencia otras profesiones compitieron con su vocación artística. "En otros momentos quería ser biólogo y buzo, de hecho práctico buceo", reveló. Sin embargo, la magia del teatro y la televisión terminó por conquistarlo.

El joven actor, de 26 años, destacó cómo su pasión por las artes escénicas lo empujan a desafiar sus propios límites. Sobre su papel en La Naranja Mecánica, obra en la que interpretó a tres personajes diferentes, dijo: "Siempre me gustó mucho exigirme al máximo, como un explorador de mí mismo".

El ADN artístico de los Suar-González

Maugeri no dudó en preguntarle si su talento interpretativo es herencia directa de sus padres. "Supongo que sí [heredé el talento] porque desde que tengo uso de razón me gusta jugar a ser actor", respondió Kirzner, recordando sus primeros pasos en el mundo de la actuación.

Toto Kirzner, Araceli González y Adrián Suar.

Con una sonrisa, relató cómo los domingos familiares se convertían en su primer escenario: "Llamaba a mi familia y daba como una especie de función donde interpretaba una película de memoria que había visto en VHS. Entonces, yo le daba la espalda a la tele y hacía como una obra de teatro".

Qué tiene Toto Kirzner de Araceli González y Adrián Suar

El conductor de +Caras también indagó sobre los rasgos que heredó de sus progenitores. "A veces son gestos que veo y me acuerdo de mi viejo. Y me miro y digo 'soy igual a mi papá, qué increíble'... pero no lo demonizo", confesó entre risas.

Sobre su madre, Araceli González, agregó: "También digo 'mirá acá hice un gesto de mi mamá, es espectacular'. No lo tomo de forma peyorativa". Estas declaraciones reflejan el orgullo que siente por sus raíces, aunque siempre con la mirada puesta en construir su propia identidad artística.

La confesión sobre su interés por la biología y el buceo demuestra que su perfil está más allá de lo esperado para alguien criado entre bambalinas. Su pasión por explorar —tanto personajes como el mundo submarino— demuestra una personalidad inquieta y multifacética. Hoy, con una carrera en ciernes pero sin perder esa curiosidad que lo caracteriza, Toto Kirzner sigue escribiendo su propia historia, con el talento heredado de sus padres pero trazando un camino único.