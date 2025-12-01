La historia de Sofía Pachano y Santiago Raimundo, el padre de su hijo: “Éramos amigos. Un día nos reencontramos y pasaron cosas”

CARASTV

En una charla íntima para +CARAS, Sofía Pachano contó cómo nació la historia de amor con Santiago Raimundo, el padre de su hijo. Con su frescura habitual, recordó que todo empezó desde la amistad y sin ninguna expectativa. “Éramos amigos. Un día nos reencontramos y pasaron cosas”. Ese encuentro, casi casual, terminó cambiándoles la vida a los dos. El ida y vuelta con Héctor Maugeri arrancó con humor cuando él comentó lo joven que parecía Santiago. Sofía se rió y respondió: “Sí. De 41, eh. Yo tengo 37. No es tan tan joven”.

Más adelante, la actriz habló desde otro lugar, más emocional y sincero. “Él es hermoso, muy consciente en sus decisiones y es un tipazo. Buena gente”. La conexión venía de antes, de trabajos compartidos y una amistad relajada. “Éramos amigos, amigotes. Él vivía en otro país y justo nos reencontramos un 31”, recordó. Ese día todo fluyó con naturalidad: “Yo dije: ‘Che, yo estoy acá’. Y él: ‘Bueno, dale, voy’.” Y, según confesó ella, “nos vimos de otra manera y a él le pasó lo mismo”.

Sofía Pachano en +CARAS

Cuando Maugeri le preguntó quién dio el primer paso hacia el amor, Sofía fue directa. “Él. Ese mismo día”, dijo sin dudar. Al día siguiente, Santiago le escribió un mensaje que todavía atesora: “Te quiero volver a ver”. Y ella respondió con la misma intuición: “Bueno, sí, puede ser”, porque ambos sintieron lo mismo desde el primer encuentro.

Sofía Pachano y la convivencia con Santiago: “Estamos viviendo el síndrome del nido”

Para Sofía, la convivencia está atravesada por una energía muy especial. “Hay algo del hogar… lo del síndrome del nido que dicen. Es cierto: querés reacomodar todo antes de que llegue el bebé”, contó. La habitación del bebé ya está terminada, incluso antes de lo previsto. Aunque quedan detalles, para ella “la esencia está”. Armar la casa juntos se volvió un ritual cargado de emoción. Sofía siente que trabajar en ese espacio fortalece el vínculo. “Las casas siempre están buenas de hacerlas juntos”, reflexionó. Y destacó el significado emocional: “Con la llegada de un bebé, darle un espacio es muy lindo”. Todo se vive con una mezcla de ansiedad y ternura.

Sofía Pachano y la preparación para el parto: “Será en un hospital, no quiero tentar destinos”

La actriz aseguró que su pareja está presente en absolutamente todo lo relacionado al embarazo. “Santi me acompaña a todo. Está muy, muy presente”, dijo en +CARAS con orgullo. No se pierde ninguna ecografía y, si no puede, reorganiza todo para estar. “Si yo agendo y él no puede, me dice: ‘¿Por qué no me dijiste? Ahora doy vuelta todo’”.

Héctor Maugeri y Sofía Pachano

Ambos están preparándose para el parto. Sofía lo contó con humor y ternura: “Yo digo que él va a parir también, porque trabaja el periné como lo trabajo yo”.Cuando Maugeri le pidió detalles, ella lo explicó simplemente: “Es un trabajo corporal con toallas o pelotitas para preparar el periné para el parto”. Aunque desea un parto natural, Sofía no se aferra a una única opción. “Ojalá sea natural, pero gracias a Dios existe la cesárea también. No quiero tentar destinos ni nada”, concluyó.