Luciana Salazar habló de su importante cambio físco: "Me veo mejor que antes"

En una conversación sincera con Héctor Maugeri para +CARAS, Luciana Salazar reconoció que atraviesa uno de los momentos físicos más favorables de su vida. Aseguró que hoy se percibe más fuerte, armónica y segura que en otras etapas. Explicó que su peso no varió demasiado con el tiempo, pero sí notó una evolución marcada gracias al entrenamiento constante. Para ella, su cuerpo actual refleja disciplina, constancia y una relación mucho más madura con su imagen.

La modelo remarcó que nunca pudo sostener una dieta estricta y que su estilo de vida no se basa en restricciones. Confesó que disfruta comer y que quienes la conocen saben que jamás fue amiga de los menús rígidos. Aun así, destacó que el ejercicio se convirtió en su mayor aliado para sentirse bien y sostener su energía. “Siempre mi cuerpo fue en base a ejercicio”, señaló con firmeza.

Luciana Salazar

Luciana Salazar y su relación con el gimnasio

Luciana Salazar reveló que este cambio la hizo reencontrarse con su percepción personal y su autoestima. Contó que se siente más entrenada y conectada con su bienestar físico. Valoró el proceso como una construcción lenta, sin presiones y guiada por la constancia diaria. “Yo me veo bárbara, y mejor que años atrás”, reafirmó con una sonrisa.

La actriz explicó que entrenar dejó de ser una obligación para convertirse en un espacio de disfrute personal. Aseguró que las rutinas de fuerza y tonificación son las que más resultados le dieron con el paso del tiempo. Contó que encontró una dinámica que le permite sostener una frecuencia adecuada sin caer en excesos. Para ella, el movimiento funciona como cable a tierra y como una manera de equilibrar su vida diaria.

Luciana Salazar aclara los rumores estéticos: “La cola es mía aunque digan de todo”

Fiel a su estilo directo, Luciana aprovechó para aclarar varios rumores sobre supuestas intervenciones estéticas. Explicó que en su rostro se hizo “menos de lo que dicen” y negó rotundamente el uso de silicona facial. Aseguró que la medicina estética ofrece tratamientos más sutiles que nada tienen que ver con las versiones que circulan. “Dicen cualquier cosa, y no es así”, dijo con naturalidad. Sobre su cuerpo, fue aún más categórica y quiso despejar dudas. “En mi cuerpo lo único que tengo de silicona son mis lolas; ni siquiera la cola”, afirmó sin titubear.

Luciana Salazar y Héctor Maugeri

Por otro lado, recordó que su glúteo fue fotografiado y comentado desde muy joven, por lo que siempre fue un rasgo visible. Sin embargo, remarcó que su forma actual es fruto del entrenamiento constante. Luciana Salazar destacó que su físico está profundamente ligado al gimnasio y a la disciplina diaria. Aseguró que la tonificación y los resultados visibles son consecuencia directa del ejercicio sostenido. Para ella, la clave nunca estuvo en el quirófano sino en la propia dedicación. “La vas perfeccionando porque la entrenás y hacés más ejercicio”, explicó en +CARAS.