Luciana Salazar sin filtros: “El día que me muera me van a enterrar con un portaligas”

CARASTV

En un diálogo íntimo con Héctor Maugeri, Luciana Salazar sorprendió al reflexionar con total naturalidad sobre uno de los rasgos que más definieron su vida pública y privada: la sensualidad. Aseguró que ese costado no fue una construcción estratégica ni un personaje creado para la televisión, sino algo que la acompaña desde siempre. “La sensualidad es algo que siempre lo tuve en mi ser”, expresó en +CARAS con firmeza, como quien reconoce un rasgo esencial de su identidad.

Luciana Salazar y la frase que definió su relación con la sensualidad

Con la honestidad que la caracteriza, lanzó una frase que resume la intensidad con la que vive ese vínculo. “El día que me muera, a mí me van a enterrar con un portaligas”, dijo entre risas, pero sin restarle verdad a la afirmación. Para ella, la sensualidad es una forma de expresión, un lenguaje corporal y emocional que nunca necesitó justificar. Sentirse sensual, explicó, no fue una pose, sino una manera natural de estar en el mundo.

Luciana Salazar en +CARAS

Luciana también destacó que jamás buscó encajar en moldes ajenos ni adoptar estilos diseñados por productores o equipos de imagen. Con el tiempo, aprendió a habitar su cuerpo con libertad, sin pedir permiso ni disculpas. La sensualidad, afirmó, no fue un invento mediático, sino una verdad que la atravesó siempre, incluso antes de comprender lo que significaba. Ese reconocimiento interno es lo que hoy la hace sentirse en paz con su identidad.

Luciana Salazar sincera: “Fui sensual desde chiquita, no monté ningún personaje”

Lejos de quienes creyeron que su imagen pública era una creación calculada, Luciana explicó que desde muy chica ya irradiaba esa energía que más tarde la caracterizaría. “Yo fui sensual desde chiquita”, recordó, subrayando que esa impronta no nació en televisión, sino en su vida cotidiana. Dijo que jamás necesitó “montar un personaje” porque esa faceta siempre estuvo integrada a su personalidad.

Luciana Salazar y Héctor Maugeri

Explicó, además, que su signo influye en su manera de vincularse con el mundo. “Soy escorpiana, y los escorpianos somos muy para el afuera”, comentó, consciente de que la intensidad y el magnetismo forman parte de su mapa emocional. Para ella, la sensualidad es una mezcla de carácter, espontaneidad y autenticidad. “Nos gusta mostrarnos, nos gusta exhibirnos”, afirmó sin filtros en +CARAS, reivindicando un rasgo que asume con convicción. Luciana aseguró que nunca vivió ese aspecto como una carga, sino como un lenguaje propio. En su mirada, la sensualidad no es una máscara: es una fuerza vital que la acompaña desde siempre.