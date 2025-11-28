Luciana Salazar reveló por que dejó de estudiar y decidió dedicarse al mundo artístico: “Mi gran descubridor fue Ricky Sarkany”

CARASTV

En una charla íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Luciana Salazar sorprendió al revelar que considera a Ricky Sarkany como la persona que verdaderamente la “descubrió” para el mundo de la moda. Contó que, aunque cursaba los primeros años de la carrera de Derecho, su deseo artístico siempre fue más fuerte que el académico. “Yo empecé Derecho, dos años, pero lo mío era lo actoral”, reconoció con sinceridad.

La anécdota clave ocurrió cuando regresó al país tras filmar una publicidad en México. En ese momento, Sarkany la vio, quedó impactado y le pidió a una empleada que tomara su número porque buscaba una modelo para una campaña de bikinis. “Él estaba buscando una chica para la campaña”, recordó Luciana, aún sorprendida por la naturalidad con la que se dio aquel encuentro. Sin embargo, el contexto complicó las cosas. Eran los primeros meses de 2002 y los problemas con las visas estadounidenses hacían muy difícil viajar. La producción tenía que realizarse en el exterior y finalmente el diseñador eligió a otra modelo. Aun así, ese primer acercamiento derivó en un vínculo laboral cercano y en una relación que marcaría su carrera.

Luciana Salazar en +CARAS

Luciana Salazar y su vocación más fuerte que el Derecho

Luciana explicó que, pese a haber iniciado estudios universitarios tradicionales, siempre supo que su destino estaba ligado a las cámaras. Recordó que había algo interno que la impulsaba hacia el mundo artístico, incluso mientras transitaba aulas de Derecho. Para ella, la actuación, la exposición y el universo estético tenían una fuerza imposible de ignorar. Ese llamado fue lo que la llevó a tomar decisiones que más tarde definirían su carrera.

La vocación precoz de Luciana no fue casualidad. “A los dos años hice mi primera publicidad”, contó, señalando que creció en un entorno familiar ligado al arte gracias a su tía Evangelina Salazar y a Palito Ortega. Durante su infancia, las cámaras y los castings formaron parte de su vida cotidiana. Recordó su primer comercial, del Ford Taunus, que filmó alrededor de 1983 y que marcó el inicio de su familiaridad con el medio.

Luciana Salazar

Luciana Salazar y el legado familiar que la marcó desde niña

Desde pequeña observaba a su familia con enorme admiración, especialmente a Evangelina, a quien define como una figura luminosa que la inspiró profundamente. “Siempre la miraba con tanta admiración”, aseguró en +CARAS, reconociendo que ese entorno artístico fue el motor emocional que impulsó su vocación. Luciana destacó que crecer rodeada de artistas moldeó su sensibilidad desde muy chica. Esa conexión temprana con el ambiente le dio confianza y un sentido de pertenencia que aún hoy reconoce como fundamental. Para ella, esa herencia emocional fue tan determinante como las oportunidades profesionales que llegaron después.