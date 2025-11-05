Luisa Albinoni habló de la muerte de su hijo recién nacido durante la dictadura: “Siempre me quedó la duda sobre lo que pasó”

En una entrevista con Héctor Maugeri para +CARAS, Luisa Albinoni abrió una herida guardada durante décadas. Con un tono suave y contenido, recordó el momento en que la maternidad llegó demasiado pronto y el duelo aún más rápido. Tenía solo 19 años cuando dio a luz a su primer hijo, un bebé varón que murió al poco tiempo de nacer, en pleno período de dictadura militar en la Argentina. Corrían tiempos de silencios impuestos, de preguntas que no se hacían y de verdades que quedaban suspendidas en el aire. “Estaba con mi primera pareja”, recordó, subrayando la juventud y la vulnerabilidad de esa etapa.

Luisa Albinoni en +CARAS

Luisa Albinoni: “Lo vi cuando nació. Después no lo vi”

La actriz contó que solo pudo verlo en el instante del nacimiento. Ese fugaz momento fue el primero y también el último. “Lo vi cuando nació. Después no lo vi”, dijo con firmeza, como quien aún intenta entender por qué. El hombre con el que estaba entonces se encargó de todo. Luisa, sin herramientas, sin información y sin un marco para procesar lo sucedido, quedó atravesada por una sensación que no supo nombrar.

Con el paso del tiempo, esa sensación se transformó en signo, señal y recuerdo: “Tuve una sensación rara”, reconoció. A lo largo de su vida atravesó otros embarazos que no llegaron a término. Cada pérdida reactivó la misma pregunta. Maugeri señaló lo que tantas madres vivieron en aquellos años oscuros: la posibilidad de que bebés fueran entregados a otras familias. Luisa no afirma ni acusa. Pero tampoco puede cerrar la pregunta.

Luisa Albinoni y Héctor Maugeri

“La persona que estaba conmigo era muy confiable. No creo que haya pasado una cosa así. Pero siempre te queda la duda, porque vos no lo ves, no podés ir al lugar donde supuestamente está ese cuerpecito. Eso te queda toda la vida”, expresó. Esa experiencia marcó de manera directa la adopción de su hija. “Siempre quise que ella supiera toda la verdad. Hacer todo legal”, señaló, dejando claro que la transparencia fue su modo de reparar lo que la vida le arrebató.

Luisa Albinoni: “Perder un hijo no tiene palabra”

Hoy, su hijo tendría casi 54 años. Y la pregunta vuelve, como un hilo invisible que une pasado y presente. “¿Será mi hijo? Siempre. Siempre. Y es algo que no lo superás”, dijo. “Uno se queda huérfano, pero perder un hijo… no hay palabra.” Aunque le dijeron que hubo velatorio y entierro, ella nunca pudo verlo. “Al ser tan joven, fue un golpe terrible. Y no se supera.” Cada año, la fecha de nacimiento se convierte en ritual íntimo. “Para mí es un cumpleaños. Siempre lo recuerdo. Es una sensación muy fea, entre alegría y dolor”, confesó.