Luisa Albinoni se sinceró: “Jorge Porcel fue el gran amor de mi vida”

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Luisa Albinoni se permitió volver sobre una historia que, aunque vivida hace décadas, conserva un lugar cálido y luminoso en su memoria: su relación con Jorge Porcel. Sin dramatizar ni idealizar, Luisa habló desde la madurez de quien ya entendió su propio recorrido emocional. “Sí. Fue el gran amor de mi vida”, afirmó con pura honestidad.

Luisa Albinoni y la seducción que no se explica con la apariencia

Cuando Héctor Maugeri le preguntó si Porcel era sexy, Luisa no dudó ni un instante: “Era muy sexy”, respondió entre risas suaves. “Hablando con la mirada era sexy. A veces hay gente hermosa, divina, y no pasa nada. Y aparece alguien que… yo creo que a veces, al no tener otros atributos, salen otros”, aseguró. La frase que eligió para cerrar esa idea fue simple y certera: “La suerte de la fea, la linda la desea”.

La conexión entre ambos no surgió del brillo del escenario, sino de un momento de vida muy sensible para ella. El padre de la actriz había fallecido recientemente y su madre necesitaba un tratamiento médico costoso: “Entre el Negro y el Gordo me traían las guías para el tratamiento de mi mamá. Me las regalaban. Ahí se dio una amistad entre los tres”. El afecto y la ayuda silenciosa crearon un vínculo real, sostenido y humano. Y en esa cercanía diaria, el amor apareció casi sin avisar.

Luisa Albinoni: “Porcel fue un gran hombre. Y no me puedo quejar de los hombres que pasaron por mi vida”

“El primer beso lo dio él. Él iba al frente. Sí”, recordó Luisa Albinoni, con una ternura que todavía late. Sin embargo, la actriz también reveló que, al inicio, no sabía que Jorge Porcel continuaba casado: “Se suponía que estaba separado, porque incluso convivía conmigo. Era muy jovencita, le creí. Me hizo un verso con moño y todo. Después descubrí cómo era la cosa. Pero yo ya me había enamorado”.

Luisa Albinoni y Jorge Porcel

Lejos de relatarlo como escándalo o arrepentimiento, lo expresa como parte de su historia. La Luisa Albinoni de hoy no habla desde la herida, sino desde la comprensión. “Fue un gran hombre. Y no me puedo quejar de los hombres que pasaron por mi vida”. En ese sentido, cuando Héctor Maugeri quiso saber si volvería a vivir ese amor, la respuesta fue inmediata, limpia, sin dudas: “Sí, por qué no.”