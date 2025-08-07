Quiénes son y a qué se dedican los hijos de Manuel Wirtz: “Eso me hace sentir orgulloso”

En una emotiva entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, Manuel Wirtz abrió su corazón y habló no solo de su carrera, sino también, con felicidad y orgullo, del rol más importante de su vida: el de padre y pareja. El exitoso músico está casado con Andrea y mantienen una sólida relación que lleva más de 30 años. Juntos, tienen tres hijos: Juan de 24 años, Bianca de 22 y Mora de 18.

Manuel Wirtz como padre y pareja

“Mis hijos son lo más. Soy un papá que habla mucho, demasiado para mi gusto. Creo que en el hablar voy buscando respuestas”, confesó con ternura, después de que Maugeri le consultara por su rol de papá. Inmediatamente, mencionó que Bianca se casó el año pasado y actualmente vive en España. “La voy a ver en octubre. Estoy que me muero porque me viajo encima, como diría un amigo”, dijo, con una sonrisa.

Manuel Wirtz con su esposa Andrea, su hija Bianca y su yerno Martín.

Sobre Mora señaló que estudia la carrera de Veterinaria y que le está yendo muy bien en sus estudios. “Son sensibles, tienen esa cosa wirtzeana, son buenos pibes. Eso es maravilloso y es lo que me hace sentir orgulloso”, comentó con satisfacción.

El compositor, actor y director musical, con palabras cargadas de ternura, también habló de Andrea, su compañera de vida desde hace más de 30 años. “A ella le compuse ‘Hoy te necesito’. Y en 2020, durante la pandemia, le escribí Loca de mi corazón”, reveló, dejando ver cómo el amor se mantiene como un motor vital en su existencia.

Wirtz con sus hijos Juan, Bianca y Mora.

Sin embargo, se detuvo para hablar de la pandemia, uno de los momentos más oscuros que le tocó atravesar. “No la pasé bien. Me asusté mucho. Estuve internado y estuve cerca de ser entubado. Tuve mucho miedo”, relató con crudeza. “Compartía camas con otras personas que se iban a un lugar donde iban a estar mejor atendidas… y no volvían más. Todas las noches recé y lloré mucho. En plena soledad”, sumó con dolor.

Manuel Wirtz en +CARAS.

Fue en ese contexto de vulnerabilidad, aislamiento y fe que nació la canción dedicada a Andrea. “Después de atravesar ese momento, la vi y dije: 'Qué linda que sos. Yo te aseguró que si me muero y vuelvo a nacer, yo te elijo de nuevo'. Después de eso, nace la canción para Andrea, 'La loca de mi corazón'”.

Durante su paso por +CARAS, Manuel Wirtz dejó al descubierto su costado más humano, íntimo y resiliente. Un artista de alma sensible que, más allá del escenario, encuentra en su familia el mayor de sus orgullos.