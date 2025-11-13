Sergio Goycochea defendió a Diego Maradona: “Era un ser humano como cualquiera”

En un diálogo cargado de memoria afectiva, Sergio Goycochea recordó el día en que Maradona lo llamó para invitarlo a coconducir La noche del 10 en 2005. En charla con Héctor Maugeri para +CARAS, el exarquero reveló que aquel gesto lo sorprendió tanto como lo honró. “Me gustó mucho. Que me haya llamado Diego”, recordó con emoción. Para él, ese programa fue un símbolo de complicidad, de humor y de la conexión natural que tenían incluso fuera del campo de juego.

"Goyco" asegura que, en televisión, Diego sorprendía por su frescura. “Si vos venías de otro lado y no conocías a Diego, decías: ‘Qué bien este tipo para la televisión’” expresó. Era carisma puro, energía imparable y una presencia que llenaba cualquier espacio. A su lado, Sergio se sentía en territorio conocido: el mismo compañero de batallas, pero en un escenario distinto. Cuando Maugeri le preguntó por las adicciones que marcaron a Maradona, Goycochea fue claro y sensible. “Es un ser humano. Acá lo que llama la atención es que es Maradona, pero es un ser humano” afirmó.

Sergio Goycochea y Héctor Maugeri

Sergio Goycochea y la humanidad detrás del mito

Sergio explicó que el impacto mediático se multiplica solo por llevar el apellido que llevó. “¿Cuántas personas hoy tienen problemas de adicción? Pero no salen en los diarios porque no tienen el nombre ‘Maradona’” añadió. Para él, Diego nunca dejó de ser la persona detrás del ícono. Asegura que la vida acelerada, la fama y la presión pueden intensificar heridas que cualquier ser humano podría tener. Lo extraordinario era su talento, no su vulnerabilidad. Y recuerda esa parte de él con respeto, sin juzgar, sin simplificar.

La pregunta sobre la etapa final de Maradona lo llevó a un silencio breve, pero elocuente. “En la última etapa no estaba drogado. Era otra cosa” dijo. Recordó con claridad la imagen de Diego saliendo a la cancha de Gimnasia para su cumpleaños, una postal que lo impactó profundamente. “Muchos decían: ‘Está gordo, no puede caminar’. Eso es lo de menos. Lo preocupante era que no lo veía radiante, con chispa, con actitud” indicó. “Lo vi perdido”, confesó en +CARAS.

Sergio Goycochea y un vínculo que fue familia

La relación de Goycochea con Maradona no se limita al fútbol. “Yo crecí con Dalma, con Yanina y con Claudia” contó. Sus dos hijos mayores tienen la misma edad que las hijas de Diego, y durante años compartieron cumpleaños, celebraciones y momentos familiares. “Somos familia. Yo las quiero mucho” dijo, con el respeto de quien comprende los dolores que existen detrás de la figura pública.

Sergio Goycochea en +CARAS

Esa cercanía es la razón por la que suele evitar declaraciones polémicas. “A veces me cuesta hablar porque no puedo ser objetivo” admitió. Pero sí puede hablar del Diego que conoció: ese líder indomable, ese rebelde encantador, ese hombre que lo mismo se enojaba por una pavada que te regalaba un reloj de 30 mil dólares. “Era el loco más grande y el ser más divino” definió, con una sonrisa que mezcla nostalgia y gratitud.

Sergio Goycochea y el corazón de Diego

El cierre de su recuerdo sintetiza la esencia del Maradona íntimo, lejos de los titulares. “Diego era líder. Era rebelde. Era todo lo que te imagines. Todo lo que contagiaba” enumeró. Era generoso hasta lo imprudente, emocional hasta lo visceral, único hasta lo inigualable. “Ese era su corazón”, concluyó Goycochea. Un corazón que él conoció de cerca, con sus luces y sus sombras, y que hoy recuerda desde el cariño, el respeto y la certeza de haber compartido la vida con una de las figuras más irrepetibles del deporte mundial.