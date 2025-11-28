Sofía Pachano habló sobre cómo seguirá su carrera después de dar a luz: “No voy a frenar mi vida por mi hijo”

CARASTV

En entrevista con Héctor Maugeri para +CARAS, Sofía Pachano habló con honestidad sobre cómo imagina la maternidad y el modo en que piensa integrar a su hijo en la vida profesional que la acompañó desde que era chica. Con una claridad que sorprende, adelantó una decisión que ya siente firme: “No voy a frenar mi vida por mi hijo… él vendrá conmigo a todos lados”. Sofía creció entre bambalinas, luces y vestuarios: un mundo que para ella siempre fue hogar. “Dormirme entre esos vestuarios maravillosos que diseñaba mamá es parte de mi infancia”, recordó, trayendo ese universo afectivo que la marcó. En ese anclaje se apoya para proyectar cómo maternará: desde la libertad, desde el movimiento, desde la continuidad de lo que ama.

Héctor Maugeri y Sofía Pachano

Sofía Pachano: “Yo soy más que mi trabajo”

La actriz también reconoció cuánto influyó la figura de su padre, Aníbal Pachano, en su propia búsqueda de equilibrio. “Para mí, papá, su trabajo es su vida, y yo siempre dije que eso no quería. Yo soy más que mi trabajo”. La maternidad, sostuvo, no la aleja de ese deseo: la refuerza. En medio del embarazo, lejos de bajar el ritmo, vivió uno de sus momentos más activos. “Fui a audicionar el otro día y fui con la panza”, contó entre risas. Asimismo, preguntó sin dudar si podría llevar al bebé al camarín. Cuando le confirmaron que sí, la respuesta interna fue inmediata: “Si quedo, iré con él”.

Ese gesto, simple y decidido, resume su filosofía. Su seguridad no surge del impulso sino de un trabajo interno profundo. “La terapia me ayudó mucho en esto”, reconoció, consciente de que ser madre no significa resignar su identidad ni abandonar sus proyectos. “No es que ahora voy a parar mi vida; el bebé va a venir conmigo a todo”, aclaró.

Sofía Pachano en +CARAS

Sofía Pachano: una maternidad que se construye en movimiento

Para Sofía, la maternidad no es estática: crece, cambia y se adapta. No la imagina en pausa ni en silencio, sino acompañada de viajes, ensayos, escenarios y camarines. “Para mí tiene mucho valor mi vida en mi casa, con mis amigos, con mi familia”, afirmó en +CARAS. Y desde esa base, abre espacio para su hijo. La actriz no romantiza ni idealiza: elige. Elige maternar en tránsito, sin mandatos ni renuncias; elige que su hijo conozca su mundo como ella conoció el suyo. Porque para Sofía, maternar no es detenerse: es avanzar con alguien nuevo al lado.