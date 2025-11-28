Sofía Pachano reveló por qué dejó de ser vegetariana: “Me lo pidió el cuerpo”

CARASTV

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Sofía Pachano compartió una reflexión íntima sobre su relación con la comida y con su propio cuerpo, un tópico que siempre abordó con sensibilidad. Con la honestidad que la caracteriza, reveló el motivo que la llevó a abandonar el vegetarianismo después de varios años. “Hace tres años dejé de ser vegetariana y volví a comer carne. Me lo pidió el cuerpo”, confesó.

La actriz explicó que su elección inicial de no consumir carne surgió de una decisión personal, nunca militante. “Fui vegetariana sin levantar bandera”, recordó. El cambio, en tanto, llegó de forma inesperada: un deseo corporal genuino que no pudo ignorar. “Un día quise volver a comer carne y volví a comer carne de a poquito, y así fue”. No hubo culpa ni conflicto, solo la necesidad de escucharse.

Sofía Pachano: “El embarazo es revolucionario”

Ese vínculo con la intuición se profundizó con la llegada del embarazo, una etapa que considera transformadora. “El embarazo es revolucionario… voy a extrañar la panza”. En medio de ese proceso, también enfrentó un desafío inesperado: el diagnóstico de diabetes gestacional. “No puedo comer harinas ni dulces. Lloré unos días, pero ya me acostumbré”, relató, recordando cómo debió reorganizar su alimentación sin perder el disfrute ni la calma.

La combinación de cambios físicos, ajustes alimentarios y emociones intensas reforzó en Sofía una idea central: el cuerpo tiene su propio lenguaje, y atenderlo es una forma de autocuidado. Sus decisiones ya no pasan por agradar ni por encajar, sino por sentirse plena en cada etapa.

Sofía Pachano: una relación más amable con su cuerpo

Volver a comer carne, asumir nuevas restricciones por salud, transitar la lentitud del final del embarazo: todo forma parte de una misma evolución. Sofía Pachano ya no carga con expectativas ajenas ni mira sus elecciones con dureza. Sabe que la maternidad abrió una sensibilidad distinta, una escucha más fina y profunda. Por eso, cuando afirma “Me lo pidió el cuerpo”, habla de mucho más que de comida: habla de identidad, de maternidad, de cambios que se aceptan en lugar de resistirse. Hoy transita esa nueva etapa con una libertad más amplia, entendiendo que cambiar también es una manera de crecer.