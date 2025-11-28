Sofía Pachano defendió a Wanda Nara y su rol de madre: “La mataban y ahora todos elogian a sus hijos”

CARASTV

Durante una producción para +CARAS, Sofía Pachano reflexionó sobre la exposición, los prejuicios y la velocidad con la que la opinión pública puede transformarse sin asumir contradicciones. En una conversación profunda con Héctor Maugeri, la actriz, que lleva años transitando la mirada ajena, habló sin vueltas sobre el caso de Wanda Nara y el súbito cambio en la percepción social de su maternidad. “A Wanda la mataban como madre y ahora todos elogian a sus hijos”, sostuvo.

Con la serenidad que la caracteriza, Sofía analizó ese fenómeno que ella misma ha vivido en primera persona: el juicio inmediato y la crítica desde afuera, muchas veces desconectadas de la realidad afectiva de una familia. “Había mucha gente criticando cómo supuestamente ella era como madre, y ahora que los chicos salieron en MasterChef todos dicen lo contrario”, señaló, sorprendida por la facilidad con la que muchos pasan del ataque al elogio.

Sofía Pachano

Sofía Pachano: “Nadie sabe nada de lo que pasa en una familia”

La actriz subrayó que las opiniones externas rara vez tienen fundamento real. Para ella, los comentarios públicos, lejos de reflejar verdades, suelen responder a percepciones superficiales. “Nadie sabe nada”, remarcó con firmeza, recordando que lo que se ve desde afuera siempre es apenas un recorte. Sofía explicó que esta lógica no es exclusiva del caso Wanda, sino parte de un universo mediático donde la exposición amplifica tanto lo bueno como lo malo.

“Yo creo que para todos los que estamos expuestos es igual. Antes, por ahí, alguien pensaba cosas y vos nunca te enterabas. Ahora te lo dicen directo”, analizó. Y lo hace desde un lugar de experiencia: ella misma supo recibir comentarios crueles respecto a su cuerpo, su familia y sus decisiones personales. Ese contraste entre opinadores y realidad familiar llevó a Sofía a una conclusión clara: lo único que habla verdaderamente de una madre o un padre es el vínculo con sus hijos, no lo que alguien escribe detrás de un perfil. La aparición de los hijos de Wanda en televisión —educados, respetuosos, seguros— fue para ella una evidencia suficiente del trabajo afectivo puertas adentro.

Sofía Pachano en +CARAS

Sofía Pachano: una mirada contra el panquequismo digital

Sin nombrarlo así, Sofía también apuntó contra el “panquequismo” de redes: esa rapidez con la que se pasa de la condena a la admiración sin reflexión alguna. “Como el panqueque”, indicó en +CARAS, consciente de lo absurdo de esa dinámica. Al final, su lectura es simple y contundente: los vínculos reales siempre se imponen al ruido externo. Y, como en su propio caso, la verdad afectiva no necesita defensa: se ve, se siente y trasciende cualquier comentario pasajero.