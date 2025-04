Toto Kirzner y su vínculo con Fabián Mazzei: “Llenó muchos cajones”

Tomás “Toto” Kirzner, hijo de Araceli González y Adrián Suar, abrió su corazón en una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV). En un mano a mano cargado de recuerdos y emociones, el actor y conductor de Mi primo es así (OLGA) habló del rol fundamental que Fabián Mazzei, actual pareja de su madre, tuvo y tiene en su vida.

La relación de Toto Kirzner y Fabian Mazzei, la pareja de Araceli González

El famoso actor argentino no solo construyó una relación amorosa con la modelo y empresaria que ya tiene más de 15 años, sino que también asumió un compromiso profundo con sus hijos: Tomás Kirzner y Flor Torrente, al punto de ocupar un lugar similar al de una figura paterna. Su presencia constante y su compromiso lo convirtieron en un pilar en la familia ensamblada que conformó con Araceli. “En general, si tenés tus padres separados y una persona nueva ingresa a la familia, no es fácil. Sin embargo, Fabián llenó muchos cajones que me hacían falta”, confesó el joven actor en el living de +Caras.

Toto Kirzner en +Caras: “Fabián llenó muchos cajones que me hacían falta”.

El streamer solo tuvo palabras de agradecimiento hacía Mazzei por el rol activo que eligió tener en su vida: “Asumió una responsabilidad muy grande desde el amor y el compromiso. Voy a estar eternamente agradecido con él porque podría no haberlo hecho, y lo hizo”.

En medio de la conversación, Maugeri recordó las palabras que tuvo Araceli, quien había declarado que si su hijo no aceptaba a Mazzei, ella no continuaría la relación. Ante esto, Toto, sin dudar, respondió rápidamente: "Pero lo acepté al instante".

Araceli González y Fabián Mazzei en el evento de su línea de cosméticos.

El hijo del famoso productor también compartió su primera impresión del actual esposo de su madre. “La primera vez que lo vi era mucho más chico, era más o menos a la noche y me impactó, me pareció altísimo. Siempre me dio mucha tranquilidad. La primera impresión me pareció imponente y sumamente bueno”.

Cuando Maugeri le preguntó qué fue lo más valioso que compartió con él, destacó que le brindo “una compañía sin importar la hora y el día”. Y sumó un recuerdo especial que lo marcó: "Él me hizo una introducción a la música. Es fanático de los Beatles pero además me fue mostrando cosas de los años 70, 80 y teníamos esos momentos de disfrute de la música. Después yo despegué y seguí adentrándome en eso pero cada vez que hago el ritual de escuchar música, sea donde sea, siempre me acuerdo de Fabián".

El paso a la independencia de Toto Kirzner

Kirzner también habló sobre el momento en que decidió independizarse y con cuanta antelación le tuvo que avisar a su mamá: "Se lo tuve que decir con un año de anticipación. Ella me dijo que no se iba a poner tan mal si le avisaba con tiempo. Y así fue".

Toto Kirzner en +Caras: “Fabián me brindó una compañía sin importar la hora y el día”.

El actor, que se mudó a los 21 años, reflexionó: "Al principio sentís una ausencia muy grande pero tenés unas ganas de hacerlo solo". Sobre su educación financiera, agregó: "Siempre me manejo con mi dinero. Mi familia me lo inculcó mucho, me enseñaron a valorar eso".

Con sensibilidad, gratitud y madurez, en la entrevista con Héctor Maugeri, Toto Kirzner dejó en claro el profundo vínculo que lo une a Fabián Mazzei. Más allá del apellido, su historia familiar está marcada por el amor, la compañía y la elección diaria de ser familia.