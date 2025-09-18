A sus 16 años, así está Romeo, el hijo de Florencia Bertotti y Guido Kaczka

El amor entre Florencia Bertotti y Guido Kaczka dio sus frutos el 10 de julio de 2010 cuando nació Romeo. Poco tiempo después, la versátil actriz se separó del histórico conductor de El Trece y formó pareja con Federico Amador, a quien conoció durante el rodaje de Floricienta. Desde ese entonces, la artista formó una familia ensamblada con los hijos del actor, niños que fueron preservados del ojo mediático.

Sin embargo, con el avance de la presencia de las redes sociales, la productora teatral fue dejando destellos del crecimiento de Romeo en su cuenta personal de Instagram, aunque con apariciones esporádicas.

Florencia Bertotti y Guido Kaczka con Romeo | Instagram

Así está Romeo, el hijo de Florencia Bertotti y Guido Kaczka

Florencia Bertotti y Guido Kaczka se conocieron a fines de la década del ´90 cuando grababan la exitosa telenovela Verano del ´98. Desde allí, ambos decidieron entablar un noviazgo que duró más de 10 años y, producto de ese amor, nació Romero. Sin embargo, cuando el niño tenía dos años, sus padres decidieron poner punto final a su relación amorosa, aunque preservando el bienestar y la integridad psicoemocional de su primogénito.

Ninguno de los dos actores mediatizó su vínculo motivo por el cual, tras su separación nunca salieron a brindar los causales de un romance que parecía consagrado. Asimismo, ambos tomaron caminos separados: la intérprete de Niní comenzó un apasionado romance con Federico Amador, quien ya era padre de Vito, nacido en 2006, y Ciro, en 2009. Por su parte, el conductor de radio y televisión rehizo su vida al lado de Soledad Rodríguez a quien conoció en 2012 en un after office.

Florencia Bertotti y Romeo | Instagram

Pese a que los padres de Romeo son recelosos de su vida privada, en ocasiones especiales, Bertotti saca a relucir su lado más amoroso: el de una madre llena de orgullo. Fue así que, con motivo de celebrar el cumpleaños número 16 del adolescente, Flor le dedicó unas emotivas palabras: “Seguí riéndote con todo el cuerpo y siendo tan sensato y sensible a lo que pasa a tu alrededor. Seguí, vos seguí haciendo, probando, descubriendo”, comenzó escribiendo. Acto seguido afirmó: “Yo voy a estar al lado tuyo cuidándote y celebrándote toda la vida! Felices 16, Rome de mi vida. Si supieras cuánto te amo, te asustarías jajaja”. Este porteo fue acompañado por una foto en blanco y negro donde se la veía darle un beso en la mejilla.

A lo largo de este tiempo en el que la dramaturga comenzó a conformar una familia ensamblada, se pudo ver la conexión y la química que hay entre los hijos de Federico Amador y Romeo. Los viajes en familia dan cuenta de eso: unas increíbles vacaciones en la nieve fueron el testimonio de ello. "La nieve, las clases de ski, las pistas, la pileta, él sauna, el sector de juegos, el club teen, el spa, la comida, las habitaciones espectaculares, los eventos nocturnos, los manjares…”, escribió Flor mientras desplegó un divertido video en el cual todos disfrutaban de las maravillas que una excursión en la montaña.

Florencia Bertotti, Romeo, Federico Amador y sus hijos | Instagram

Alejado del ojo mediático y de las figuras de sus padres, Romeo desarrolla su adolescencia en la absoluta discreción. Una decisión que Florencia Bertotti y Guido Kaczka respetan y sostienen, aunque algunos detalles quedan filtrados por la misma actriz quien presume orgullosa el crecimiento de su heredero.

NB