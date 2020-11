¡Feliz cumpleaños Comandante! Ricardo Fort cumpliría 52 años

Ricardo Fort, hoy cumpliría 52 años y las redes sociales comenzaron el día con grandes homenajes. Desde hace años es un referente de todos los Argentinos en su día a día.

Un 5 de noviembre de 1968, llegaba a este mundo Ricardo Aníbal Fort, hijo de Marta Campa de Fort y Carlos Fort. Heredero de Felfort, una empresa famosa por la producción de golosinas y chocolates. Ricardo tuvo una vida mediática tan compleja como fugaz: si bien parece que siempre estuvo presente, su irrupción en la TV nacional se dio por primera vez en 2008.

Él siempre se manifestó en contra de su familia y no estaba dispuesto a seguir con el estirpe chocolatero de su familia: su vocación era el arte. Pero no se terminó destacando por eso, sino por los lujos y excentricidades que mostraba por todos lados. También su gran fama se dio, por los enfrentamientos mediáticos con las celebridades más importantes del país.

Su vida no solo fue escándalos y excentricidades, también estuvo atravesada por el amor, fue padre de unos hermosos mellizos: Martha y Felipe. Ellos hoy en día son criados por Gustavo Martínez, compañero de vida del empresario. Martha se destaca por su belleza y talento para el arte. Mientras que Felipe, se muestra alejados de los medios y disfruta de su buena vida, que se divide en Miami y Buenos Aires.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2013 sus más de 20 cirugías estéticas, dolores corporales y hasta una supuesta adicción a los opioides terminaron siendo fatales para él. Su muerte generó mucha sorpresa en el mundo entero, y desde ese momento se transformó en un prócer nacional y popular.

Fort se volvió en una especie de culto e idolatría: sus frases, videos, bailes y coreografías comenzaron a replicarse por todos lados, siendo parte del día a día de los argentinos.

Hasta existe un canal titulado "Ricardo Fort Archivos" con casi 12 mil suscriptores, seis videos cortos de El Comandante haciendo varias actividades y más de 4 millones de reproducciones totales.

El conmovedor mensaje de Martita Fort para su papá Ricardo

Martita Fort se ha convertido en toda una celebridad. Pero el año pasado envió un hermoso mensaje que lo dejó en redes sociales a su padre en el día que cumpliría 51 años.

La joven influencer escribió un extenso texto en donde habla con gran admiración de su papá y de algunos momentos vividos junto a él: "Me gustaría presentarles a un hombre que todos conocieron: Ricardo Fort, mi padre. Si, digo presentárselos porque hoy mi papá cumpliría años y mi papá y el Ricardo de la Tele no eran la misma persona para mi. Cómo también me gustaría que me cuenten quien era él para ustedes que lo miraban en su lugar preferido, la tele. Artista era siempre, tanto en la tele como en casa frente a su compu pensando cosas para hacer o cantando en su piano."

"A veces le gritaba como un loco a la tv respondiéndole a alguien que hablaba de él. Eso era, Artista y pasional, espero poder haber heredado de él su pasión y su creatividad. Espero encontrar mi lugar en la vida como lo hizo él. Y este es el único homenaje válido, celebrar su nacimiento, porque gracias a él yo llegue a este mundo y estoy rodeada de los afectos que él se aseguró que yo tuviera.", cerró Marta, decorando una foto en donde se la puede ver junto al millonario y su hermano Felipe.