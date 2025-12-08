A pesar de volver a Suiza, Maxi López no se olvida de MasterChef: "La receta favorita de los chicos"

Desde su ingreso a MasterChef Celebrity, Maxi López se convirtió en uno de los favoritos del público. Su espontaneidad, su humor natural y su carisma incluso en los momentos de tensión lo transformaron en una de las figuras más queridas del ciclo. Entre risas, aprendizajes y algunas perlitas dentro de la cocina, el exfutbolista mostró una faceta desconocida para muchos, la del hombre que disfruta cocinar y que vive cada desafío con una mezcla de nervios y entusiasmo.

Maxi López en MasterChef Celebrity

Pero, en medio de esta etapa televisiva, Maxi López debió volver a Suiza para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, que atraviesa la recta final de su embarazo. El viaje era inevitable y parte de su vida familiar, aunque sus seguidores y el propio participante dejaron en claro que su paso por el reality no quedó atrás.

El reencuentro de Maxi López y su hija Elle

Apenas aterrizó en el aeropuerto, Maxi López vivió uno de los momentos más emotivos de las últimas semanas. Su hija Elle, de dos años, lo esperaba junto a Daniela Christiansson, mirando con atención hacia la zona de arribos, ansiosa por volver a abrazarlo. Cuando finalmente lo vio aparecer, la nena no dudó, corrió hacia él con los brazos abiertos, en una escena que rápidamente se viralizó.

Maxi López junto a su hija Elle y Daniela Christiansson

“Reencuentro”, escribió el exfutbolista al compartir el video en sus redes sociales, mostrando la emoción genuina del momento. Ese abrazo marcó el inicio de una nueva etapa para la familia, que se prepara para recibir a su segundo hijo, Lando, en los próximos días.

La receta favorita de los hijos de Maxi López

A pesar de la distancia con el estudio de MasterChef, Maxi López siguió cocinando. Y lo hizo con una receta muy especial para él: la pasta preferida de sus hijos. Con su clásica frescura, grabó un video preparando el plato y dejó frases que ya son parte de su estilo.

“Cuando me pongo la bandana, me transformo en ninja y cocino súper rico y súper bien. Hoy me toca hacer una rica receta con la Ninja Crispy”, anunció Maxi López antes de comenzar a cocinar. Luego detalló los ingredientes: “Hoy voy a cocinar una pasta que es la favorita de mis chicos. Yo acá corté cebolla, morrón verde, morrón rojo y zapallitos”.

Con tomates cherry, aceite, sal y pimienta, armó una base que resolvió en minutos: “Los voy a mixear y va a salir una salsa súper rica y súper rápida”. Finalmente, mezcló la pasta con la salsa y mostró el resultado con orgullo: “Plato terminado… La quedó buena de verdad”, aseguró Maxi López, haciendo alarde de sus habilidades culinarias.