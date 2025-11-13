María Vázquez deslumbró en Instagram con un look que confirma el final de los clásicos pantalones cargo. La modelo mostró cómo reemplazarlos esta temporada: un jean ancho en tono marrón, combinado con zapatillas estampadas, que rápidamente se volvió furor entre sus seguidores. Con una propuesta simple pero actual, volvió a marcar el pulso de la moda local.

Adiós al pantalón cargo: María Vázquez marca tendencia con el jean que domina la primavera

María Vázquez volvió a demostrar por qué es una de las referentes de estilo más influyentes del país. La modelo compartió en Instagram un look simple, funcional y perfectamente alineado con las tendencias que hoy mandan en la Argentina. En la foto, tomada frente al espejo de su habitación, se la ve con un conjunto relajado pero impecable: un jean de corte ancho y en tonos tierra.

María Vázquez

Para su outfit, la empresaria eligió un jean marrón de tiro medio, piernas rectas y calce holgado, un diseño que reemplaza a los cargo, que dominaron las últimas temporadas. Este nuevo modelo se impone por su comodidad y versatilidad. Los colores cálidos, especialmente los marrones y tostados, también están viviendo su mejor momento porque aportan un aire natural y realzan los looks más básicos.

La modelo compinó el jean con una musculosa gris ajustada, un clásico que nunca falla y que equilibra la amplitud del pantalón. En los pies llevó zapatillas con estampado de serpiente, un toque distintivo que suma textura y contraste sin romper la armonía general. Con el pelo recogido en un rodete alto y un maquillaje casi imperceptible, la propuesta transmite frescura y la elegancia descontracturada que caracteriza a María Vázquez.

María Vázquez, fanática de los jeans: del wide leg al skinny y los clásicos rectos

María Vázquez vuelve a demostrar que no existe un solo jean que defina su estilo: los usa todos y los lleva siempre con elegancia. En sus redes alterna entre modelos al cuerpo, como los skinny azul oscuro que combina con camisas románticas y botas altas, y los wide leg de denim lavado que acompaña con tops ligeros y accesorios en tonos suela.

María Vázquez

Lo que distingue a la empresaria es su versatilidad. Puede pasar de un jean recto tradicional a uno de silueta amplia con la misma naturalidad con la que cambia de cartera o zapatos. En muchos casos, apuesta por prendas atemporales blusas blancas, sandalias artesanales, cinturones con hebillas statement, que elevan incluso el denim más básico. Así, reafirma su lugar como referente y muestra cómo el jean, en cualquiera de sus versiones, sigue siendo un aliado infalible para armar outfits sofisticados.