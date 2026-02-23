Adiós al patio minimalista: la tendencia andaluza con azulejo protagonista que se luce en la casa de Soledad Pastorutti

A lo largo de los últimos años, el patio minimalista dominó el diseño exterior: superficies lisas, pocos elementos y una estética controlada al detalle. Blanco pleno, líneas rectas y ausencia de ornamento definían ese ideal contemporáneo. Pero algo empezó a cambiar. Hoy, el foco ya no está en la pureza absoluta, sino en recuperar la textura, la memoria y el carácter. En ese giro, la casa de Soledad Pastorutti se posiciona como un claro anticipo de lo que viene. Su patio no busca simplificar: busca contar una historia.

Soledad Pastorutti y el regreso del azulejo como protagonista

El cambio se percibe apenas se atraviesa el pórtico de ingreso. Muros blancos siguen presentes, pero ahora funcionan como lienzo para destacar otros elementos. Allí, los azulejos aparecen como piezas clave que rompen con la lógica minimalista. No se trata de revestir todo, sino de introducirlos estratégicamente como acento visual. En Casa Sole, forman composiciones puntuales que capturan la mirada y ordenan el espacio. Ese gesto transforma el patio en una escena más rica, donde lo artesanal cobra protagonismo.

Soledad Pastorutti junto a azulejos en tonos azules, sello de identidad de Casa Sole.

La decisión no es solo estética, también es espacial. Los azulejos aportan profundidad, ritmo y una escala más humana frente a la rigidez del plano blanco. Funcionan como hitos dentro del recorrido, marcando puntos de pausa y contemplación. A diferencia del minimalismo, que tiende a vaciar, esta tendencia suma capas. El resultado es un ambiente más cálido, más vivido y con identidad propia. El patio deja de ser un simple fondo para convertirse en protagonista.

Soledad Pastorutti y una tradición andaluza que vuelve con fuerza

Aunque hoy se percibe como tendencia, el uso de azulejos tiene raíces en la tradición islámica que marcó el sur de España desde la Edad Media. Fueron los árabes quienes introdujeron estas piezas cerámicas, que luego se consolidaron en Andalucía y Portugal entre los siglos XV y XVIII. Patios, muros y fuentes incorporaron azulejos como parte de un lenguaje ornamental y funcional. Con la colonización, esta herencia llegó a América Latina, donde se adaptó a nuevos contextos. En Casa Sole, esa tradición se resignifica con una mirada contemporánea, que recupera identidad sin caer en la réplica.

Entre azulejos y glicinas, el patio de Casa Sole se convierte en escenario íntimo para la música.

La presencia de enredaderas, como las glicinas y madreselvas, refuerza ese aire andaluz. El verde cae sobre los muros blancos y dialoga con los azulejos, generando una composición orgánica. También aparecen macetas de barro y malvones que suman color y tradición doméstica. Todo contribuye a una atmósfera donde lo natural y lo construido se equilibran.

En este nuevo paradigma, el patio deja de ser un espacio residual y se convierte en el corazón de la casa. En Casa Sole, además, se transforma en escenario de encuentros musicales, donde la arquitectura acompaña. Los azulejos, lejos de ser un detalle decorativo, funcionan como marco de esas escenas. Aportan identidad, contexto y una carga simbólica que el minimalismo había dejado de lado.

Así, el abandono del patio neutro marca un cambio cultural más amplio. Hoy se valora lo imperfecto, lo artesanal y lo que tiene historia. La tendencia andaluza no propone volver al pasado, sino reinterpretarlo. En la casa de Soledad Pastorutti, esa idea se materializa con claridad: un patio que no solo se diseña, sino que se siente.