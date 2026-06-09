La advertencia que recibió la madre de Wanda Nara sobre Martín Migueles:"Ya no saben cómo decirle que se despegue"

La reconciliación entre Wanda Nara y Martín Migueles fue vista como un paso hacia la recuperación de su relación. Después de semanas separados la pareja parecía haber llegado a un acuerdo y confirmaron su vínculo en público. Sin embargo, rumores y fuentes cercanas indicarían que no todo sería tan positivo como aparenta. La familia de Wanda, en particular su madre Nora Colosimo, habría recibido advertencias que amenazarían con desestabilizar la situación

La advertencia que encendió las alarmas en la familia de Wanda Nara

Según informó la periodista Marina Calabró, la preocupación en el círculo cercano a Wanda Nara creció en las últimas horas. La comunicadora afirmó que las personas más cercanas a la empresaria estarían desconfiando de Martín Migueles. "Ya no sabe cómo advertirle que se despegue”, afirmó la periodista e indicó que Nora Colosimo se alarmó al recibir una información sobre el novio de su hija.

Wanda Nara y Martín Migueles//Instagram

La fuente que transmitió la advertencia a la mamá de Wanda estaría vinculada con Claudia Ciardone, expareja de Migueles, quien habría alertado sobre el pasado sentimental y comportamientos del empresario "Giardone le mandó a decir, a través de una amiga en común de Nora Colosimo, que tenga cuidado con él", contó Calabro. El dato fue concreto y la preocupación principal giró en torno a la influencia y las acciones del empresario, que podrían tener repercusiones en la estabilidad emocional de Nara. Aunque no hay denuncias formales, las sospechas resonarían fuertes.

Nora Colosimo junto a Wanda Nara//Instagram

De qué se enteró Nora Colosimo sobre Martín Migueles

De acuerdo a Marina, uno de los puntos que despertó mayor inquietud en la madre de Wanda Nara es el supuesto interés de Migueles por la situación económica de sus parejas anteriores, incluyendo a Claudia Ciardone. Según versiones, durante su relación con la modelo, Migueles habría preguntado por el dinero de ella y de su entorno, e incluso habría manifestado interés en saber dónde guardaban sus recursos. "A Claudia lo que no le cerraba es que estaba demasiado pendiente de la plata de su entorno y la de ella misma, preguntándole dónde la guardaban. A Nora se le pararon los pelos y ya no saben cómo decirle: 'ojo'", indicó la periodista.

Wanda Nara y Martín Migueles//Instagram

Además, la comunicadora trascendió que en el barrio donde residía Martín Migueles habría recibido un apodo relacionado con hombres que se acercan sentimentalmente a mujeres con patrimonio para quedarse con su dinero. "Cuando Ciardone estaba con Migueles, parece que él tenía una reputación de avería en el barrio, le decían viudo negro", reveló Calabro. Estos datos, aún en el terreno de los rumores, reforzó la preocupación del entorno de Wanda Nara sobre la verdadera cara del empresario y sus intenciones.