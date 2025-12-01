Desde que era tan sólo una niña, Agustina Cherri se abrió paso en el mundo de la actuación logrando convertirse en una de las figuras televisivas más importantes de la década del ´90 y principios del año 2000. La presencia en reconocidas telenovelas como Grande Pa, Chiquititas y Verano del ´98 la llevó a cosechar un fuerte caudal de dinero que invirtió, con tan sólo 15 años, en una propiedad que actualmente es su casa.

Aunque en reiteradas oportunidades abrió las puertas de su hogar para mostrar cómo fue remodelándola con el transcurso de estas más de dos décadas viviendo en ella, en una entrevista que mantuvo en el programa Perros de la Calle, de Urbana Play, contó la historia detrás del inmueble.

Agustina Cherri | Instagram

Agustina Cherri, propietaria desde los 15 años

El paso de Agustina Cherri en los medios de comunicación hizo que su talento y carisma penetraran en varios televidentes argentinos, que lograron identificarse con sus personajes. Estas presentaciones hicieron que su patrimonio aumente significativamente y, para que su esfuerzo no se desvalorice, decidió comprar una casa en Pilar -su actual residencia-. “En realidad yo como trabajaba tenía un ahorro de plata”, comenzó diciendo la artista en el programa radial antes mencionado. Fue en ese entonces en el re reveló que su economía era administrada por sus padres.

“Se ve que había una oportunidad de una casa que le ofrecieron (a sus padres) que se estaba por vender, mi viejo tenía esa guita mía y dijo: ´Bueno, se la pongo en una casa´”, confesó. Fue en ese mismo instante en el que resaltó que no era una casa convencional, sino que era “una casa quinta”. “Una casa de muchos metros. Imposible que alguien viviera ahí, por lo menos yo que era chiquita”, exclamó mostrándose sorprendida de la inversión a futuro que hizo su progenitor sin pensar que años más tarde se convertiría en su refugio y en el de sus hijos.

“De hecho es la casa en la que yo vivo hoy”, afirmó. Con el correr del tiempo, la alocada idea de tener una vivienda tan amplia, se cobrando otro significado: “Cuando yo tengo a mi hija a los 25 años dije: ´Yo me voy a mi casa´”. Desde ese entonces, la intérprete comenzó a independizarse de sus padres, conformando ella misma un hogar para ella y sus retoños.

El significativo cambio de la casa de Agustina Cherri

Al ser adquirida como una casa quinta y que ya contaba con una edificación, Agustina Cherri fue transformándola a su gusto con el correr de los años, aunque decidió conservar algunos detalles que le agregan pinceladas rústicas. Aprovechando el amplio jardín, logró crear una huerta propia donde siembra sus propios alimentos. También priorizó el crecimiento de árboles frutales y la vegetación en general. A su vez, cuenta con una amplia piscina con una vista privilegiada hacia su rincón zen.

En cuanto al interior del hogar, se caracteriza por tener espacios amplios que fue remodelando y adaptándolos a las necesidades de la dinámica familiar. En cada uno de ellos predomina la presencia de grandes ventanales que dejan entrar la luz solar durante el día. A su vez, la estética que los caracteriza es su esencia rústica con detalles industriales y estilo campestre, reforzando su inclinación por la vida sustentable y el contacto pleno con la naturaleza.

Con esta confesión sobre la administración de sus ahorros, Agustina Cherri agradece de manera tácita la inversión que hizo su papá en aquel entonces viendo a la tierra como un activo que no pierde valor y que, desde el lado más sentimental, se transformó en el centro de vida de la actriz y sus pequeños herederos. Un gesto que, sin dudas, pasó de ser algo insólito -para la mentalidad de una adolescente- a una de las adquisiciones más importantes y significativas de su vida.

NB